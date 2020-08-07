Сын Бари Алибасова тратит в месяц 670 тысяч рублей

07.08.2020, 7:53, Разное

Сын российского продюсера Бари Алибасов рассказал, какая сумма денег ему необходима в месяц. По его словам, он тратит порядка 670 тысяч рублей.

Сыну Бари Алибасова вышеназванная сумма необходима для исполнения всех обязательств. Средства уходят на содержание родителей, супруги, дочери. Еслиг Алибасов-младший в определенный период времени не может заработать нужное количество финансов, то приходится дополнительно занимать их. Причем, сын продюсера практически ничего не тратит на себя. Он отмечает, что в гардеробе имеет достаточно одежды, к тому же за регулярный секс не нужно платить, в столичных ресторанах его кормят безвозмездно, с рынка уходит с различными пакетами продуктов. Известно, что сын Алибасова сдал квартиру отца. Уже в следующем месяце заселиться в апартаменты известного продюсера можно за полмиллиона рублей в месяц. Наследник знаменитости рассказал, что в будущем потребуются огромные суммы денег на реабилитацию Бари Алибасова.

В то же время ведущая и фигуристка Ляйсан Утяшева заявила, что в месяц способна прожить на 50 тысяч рублей. Супруга Павла Воли может экономно распланировать бюджет.