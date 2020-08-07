Китайские ВВС готовятся к бою на фоне напряжённости с США в Южно-Китайском море

07.08.2020, 7:47, Новости дня

В трёх из пяти военных округов Китая прошли учения по боевой готовности ВВС в связи с ростом напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами в Южно-Китайском море, пишет SCMP. При этом, как подчеркнули китайские государственные СМИ, целью учений была не демонстрация силы, а подготовка к реальным боевым действиям.



Reuters

В трёх из пяти основных военных округов Китая прошли учения по боевой готовности ВВС в связи с ростом напряжённости в отношениях с Соединёнными Штатами в Южно-Китайском море, пишет SCMP со ссылкой на государственные китайские СМИ. Как сообщается, также было отправлено одно воздушное судно для предупреждения других самолётов в этом районе.

Во вторник в принадлежащем государству приложении Haike News было опубликовано видео с информацией об отправке нескольких самолётов, включая истребитель Су-30 и заправочный танкер, на риф Суби в Южно-Китайском море, превращённый Китаем в искусственный остров. В сюжете также говорилось, что учения длились 10 часов и включали в себя дозаправку в воздухе, однако не была упомянута дата их проведения. «Наша цель не в том, чтобы раздвинуть границы или побить рекорд. Все наши учения направлены на подготовку к реальным боевым действиям», — отмечалось в сообщении. Как напоминает издание, риф Суби на островах Спратли, находится под контролем Китая, однако на него также претендуют Вьетнам, Филиппины и Тайвань.

На втором видео, опубликованном Haike News во вторник, пилот китайских ВВС предостерегает самолёт от вхождения в «китайское территориальное воздушное пространство». «Уходите немедленно! Иначе будете перехвачены», — цитировал видеосюжет слова пилота.

Ещё одним знаком подготовки к военным действиям со стороны Командования южного театра военных действий стала отправка двух бомбардировщиков в неназванный район для боевой подготовки в дневное и ночное время, пишет издание со ссылкой на Китайское национальное радио.

Как напоминает газета, в конце прошлого месяца Министерство обороны Китая заявило, что несколько бомбардировщиков отработали ночные взлёты и авианалёты на дальние цели в целях повышения боеготовности.

По сообщениям другого государственного СМИ People’s Daily, Командование Восточного и Северного театров также «недавно» привело авиацию в боевую готовность. Согласно видеозаписи, в учениях приняли участие истребители, бомбардировщики, военно-морской разведывательный самолёт и самолёт раннего предупреждения, причём по крайней мере один истребитель J-10 проводил ночные учения.

Кроме того, китайский палубный истребитель J-15 впервые завершил дозаправку в воздухе ночью, сообщила Народно-освободительная армия в своём аккаунте в социальных сетях на прошлой неделе.

Как отмечает газета, этот «шквал» учений ВВС происходит на фоне возросшей активности США в Южно-Китайском море в прошлом месяце. Так, в июле США направили в Южно-Китайское море 67 больших самолётов-разведчиков.