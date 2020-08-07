Учёные из Великобритании уличили искусственный интеллект в расизме

07.08.2020, 7:47, Новости дня

В массовом сознании роботы слишком часто имеют европейские черты, голос или белый цвет. Такое мнение высказали авторы нового исследования Кембриджского университета. По мнению учёных, подобное отношение к искусственному интеллекту в обществе способно обострить расовое неравенство, пишет Sky News.



Reuters

«Белый» искусственный интеллект может усугубить расовое неравенство. Машины имеют определённую расовую идентичность, что закрепляет расовые стереотипы и предубеждения «реального мира», передаёт Sky News со ссылкой на новое исследование Кембриджского университета.

Авторы научной работы изучили ИИ в обществе, включая то, как он представлен в фильмах, поисковиках и на стоковых фотографиях. По их словам, поиск в интернете показал, что обычно «неабстрактный» искусственный интеллект либо имел европейские черты, либо был белого цвета.

Большинство виртуальных голосовых помощников говорили «на стандартном английском языке представителя среднего класса». В то же время «идея добавить чёрные диалекты была отвергнута как слишком спорная или неподходящая для целевой аудитории», утверждают учёные.

Они также проанализировали то, как воспринимается определённая расовая идентичность роботов. «Чернокожий» ИИ подвергался большим оскорблениям онлайн. И люди чувствовали большую симпатию к виртуальным агентам, если могли идентифицировать их со своей собственной расой.

Учёные из Кембриджского центра будущего интеллекта (CFI) в Леверхалме предполагают, что ИИ, как и многие другие научно-фантастические клише, отражает расовое мышление. Но, на их взгляд, искусственный интеллект изображается белым, потому что в отличие от инопланетян у него есть атрибуты, которые использовались для «оправдания колониализма и сегрегации» в прошлом.

Доктор Стивен Кейв, соавтор научной работы, обращает внимание, что «самые яркие роботы кинематографа» представлены белыми людьми, в том числе в «Терминаторе», «Бегущем по лезвию», «Метрополисе» и «Из машины». «Только совсем недавно в нескольких телесериалах, таких как« Мир Дикого Запада », стали использовать ИИ-персонажей с разными оттенками кожи», — заявляет он.

«Учитывая, что общество веками пропагандировало ассоциацию интеллекта с белыми европейцами, можно ожидать, что, когда существующую культуру просят представить разумную машину, то она представляет белую машину, — рассуждает ведущий исследователь проекта доктор Канта Дихал. — Люди доверяют ИИ принятие решений. Его культурные отображения поддерживают идею о том, что он менее склонен к ошибкам, чем человек».

Она предупреждает, что если демографические характеристики искусственного интеллекта не станут более разнообразными, то расовое неравенство затруднит продвижение небелых людей в технологической сфере. «Если демография разработчиков не будут диверсифицироваться, ИИ усилит расовое неравенство», — полагает Дихал.