 

Лукашенко рассказал, предлагал ли Путин ему должность в союзном государстве

07.08.2020, 7:40, Новости дня

Объединение Беларуси и России в Союзное государство уже невозможно. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

В частности, он назвал неправдой утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин предлагал ему должность вице-президента будущего союзного государства.

“Это неправда. Во-первых, потому что я бы никогда на это не согласился. Я завскладом не буду”, – сказал он.

Лукашенко добавил, что “эта объединенка невозможна”.

“Если бы даже я согласился на объединение на самых выгодных условиях для Беларуси, в Беларуси это уже не воспримут. Народ к этому не готов и никогда уже [не будет готов]… Народ перезрел. Это было возможно 25 лет назад, когда распался Союз”, – добавил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Россия и Беларусь больше 20 лет ведут переговоры о создании Союзного государства. Если стороны договорятся, экономические связи между Москвой и Минском могут укрепиться до уровня Евросоюза или даже федеративных государств, отмечали российские СМИ.

В конце 2018 года издание “Московский комсомолец” написало, что президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным согласился на унификацию законодательства с РФ, создание единого парламента, кабинета министров и других органов власти, переход на общую символику и единую валюту.

В апреле 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Беларусь получила от Москвы предложения по дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

Лукашенко говорил, что Беларусь не собирается входить в состав других государств, “даже братской России”, и что он не хочет войти в историю как последний президент Беларуси.

По данным агентства Bloomberg, Путин предложил изменить конституцию РФ по обнулению своих президентских сроков после того, как Лукашенко отказался создавать Союзное государство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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