 

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 19 млн человек

07.08.2020, 7:40, Новости дня

К утру 7 августа коронавирусом в мире заразилось 19 025 580 человек (+272 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стало 713 845 человек (+7 тыс. человек за сутки), выздоровело 11 308 298 человек.

В США число инфицированных достигло 4 882 433, умер 160 091, излечилось 1 598 624 человек.

В Бразилии заболело 2 912 212 человек, 98 493 умерших и 2 230 542 излечившихся.

На третьем месте по распространению заболевания Индия – там заболело уже 1 964 536 человека, 40 699 умерли.

В России 870 187 инфицированных, 14 579 умерших.

На пятом месте ЮАР, где заразилось 538 184 человек, умерло, согласно официальной статистике, 9604.

В Мексике и Перу число инфицированных превысило 400 тыс. человек (при этом Мексика находится на третьем месте по числу летальных случаев от COVID-19 – 50 517), в Чили, Колумбии, Иране, Испании и Великобритании – 300 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



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