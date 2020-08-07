Коронавирус в мире: где ситуация наиболее напряженная

07.08.2020, 7:38, Новости дня

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже без малого 19 миллионов. Великобритания, Испания, Египет и другие страны ужесточают защитные меры. А США, наоборот, частично отменяют для своих граждан запрет на зарубежные поездки. В Японии появились маски в виде миски с едой.

Госдеп США считает, что пик пандемии коронавируса уже пройден и отменяет рекомендации для американских граждан не выезжать из страны. Правда, желание отправиться куда-либо пока всё же придется согласовывать с властями, которые предварительно будут оценивать ситуацию в каждой конкретной стране.

Тем временем компания Facebook решила обезопасить своих сотрудников и продлить режим работы на удалёнке еще на год. За соблюдение защитных мер выступает и мэр Лос-Анджелеса. Организаторам массовых вечеринок на дому он пригрозил отключением воды и электричества. А президент Трамп в очередной раз заявил, что не простит Китай за COVID-19.

"Именно Китай выпустил эту чуму. Из-за их некомпетентности или по другим причинам, но она вырвалась и просочилась в США, Европу и множество других стран. Я никогда не забуду этого. Именно Китай заразил весь мир", – повторяет Дональд Трамп.

Накануне он прилетел в Огайо и чуть не заразился коронавирусом. Встречать президента должен был губернатор штата. Но по дороге в аэропорт он узнал, что результат его теста на COVID-19 положительный. От встречи с главой Белого дома пришлось отказаться.

"Каждый, кому предстоит лично общаться с президентом, обязан предварительно сдать тест. Так что я тоже заехал в лабораторию, а оттуда отправился в аэропорт. Но по дороге меня ждал неприятный сюрприз. Мне сообщили, что я заражен. Соответственно, приветствовать президента я уже не мог. На ближайшие две недели мне придется самоизолироваться", – сообщил губернатор Огайо Майк Девайн.

Великобритания снова объявила обязательным двухнедельный карантин для приехавших из Бельгии, Андорры и с Багамских островов. Министр транспорта добавил, что при этом на днях будет открыт транспортный коридор с Брунеем, Малайзией и Португалией. А вот с Францией вопрос пока не решен. По прогнозам экспертов, в ближайшее время британский МИД добавит ее в карантинный список, поскольку там значительно вырос уровень заболеваемости. Самих британцев просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако страну ждет неделя 40-градусной жары, а значит, пляжи снова будут переполнены.

Рекордно высоким остается уровень заболеваемости в Бразилии – более 50 тысяч человек в сутки. Президент Жаир Болсонару, который сам переболел коронавирусом, подписал указ, согласно которому бразильские власти потратят свыше 350 миллионов долларов на вакцину. Разработкой занимается англо-шведская фармацевтическая компания и Оксфордский университет.

"Как мне сказали, вакцина, вероятно, будет готова в декабре или январе. И тогда мы решим проблему с коронавирусом в нашей стране в течение нескольких недель", – пообещал бразильский президент.

Рекордно высокие показатели за последние три месяца и в Европе, в частности, в Германии и Словакии. Власти Испании признали, что их накрыла вторая волна коронавируса. С сегодняшнего дня город Аранда-де-Дуэро находится на режиме самоизоляции.

В Индии за сутки от инфекции скончалась почти тысяча человек. Число заболевших – без малого два миллиона.

Власти Египта заявили, что каждый прибывающий в страну теперь должен предоставить пограничникам справку об отсутствии коронавируса. Без неё выезд за пределы курортов запрещен; решение уже вступило в силу.

В Японии дизайнеры и художники занимаются разработкой масок, при ношении которых не будут запотевать очки. Пока эта проблема не решена, зато в продаже появились маски в виде миски с едой. Японцам новинка так понравилась, что она мгновенно стала вирусной. Заказов на дизайнерское средство индивидуальной защиты с каждым днем становится все больше.