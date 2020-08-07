 

Головная боль может являться признаком опасной болезни

07.08.2020, 7:37, Разное

Медики отмечают, что сильная головная боль может являться одним из признаков опасной болезни. По их словам, мало кто обращает внимание на повышенное кровяное давление. Однако оно провоцирует дополнительную нагрузку на сердце, сосуды, почки, глаза и мозг, поэтому могут развиться серьезные заболевания.
Рост кровяного давления можно заметить и без тонометра. Если у человека фиксируются боли пульсирующего характера с обеих сторон головы, которые усиливаются после физических нагрузок, с этой проблемой необходимо обратиться к врачу. Подобная симптоматика говорит о гипертоническом кризе. В это время кровяное давление может повышаться до 180/120 мм ртутного столба.

Если у пациента диагностирована гипертония, то ему необходимо пересмотреть рацион питания. В частности, важно употреблять в пищу меньше соли. Повседневный рацион, в свою очередь, необходимо обогатить большим количеством фруктов и овощей. Позитивное воздействие на уровень кровяного давления оказывает потребление грецких орехов.



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