 

Школьницу обманули «сделкой с дьяволом» на 93 тыс. рублей

07.08.2020, 7:37, Новости дня

Задержан 18-летний житель Владивостока, которого подозревают в обмане 16-летней знакомой на 93 тыс. рублей, сообщило УМВД по Приморскому краю.

В полицию обратилась мать обманутой школьницы, передает РИА «Новости».

Установлено, что ее дочь встретила молодого человека, с которым училась в школе. Тот заявил, что владеет магией и предложил «продать душу дьяволу». За «сделку» он потребовал 6 тыс. рублей: 1 тыс. рублей – за работу, 5 тыс. – «на материал для обряда», который он обещал провести без присутствия школьницы.

Девушке пообещали исполнение трех желаний. Также «маг» заявил, что людям, которые перешли на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения. Школьнице предписывалось сдать их в ломбард, а деньги перевести мошеннику. 

В соцсетях он заявлял, что связан с криминалом, и просил удалять переписку. Позднее он убедил девушку отдать ему телефон и ноутбук – «для безопасности, чтобы их не поместили в психиатрическую больницу». Он уверял, что сжег вещи. После этого общение прекратилось.

Полиция сообщила, что «общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 93 тыс. рублей».

Подозреваемый уже признался в преступлении. Ему грозит до пяти тюрьмы за «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям.



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