 

У Пухляша из Little Big появился мальчик-секретарь

07.08.2020, 7:37, Разное

Из-за возросшей популярности танцовщик из группы Little Big Дмитрий Красилов, получивший прозвище Пухляш, был вынужден завести себе мальчика-секретаря для помощи. Артист признался, что после выхода клипа UNO его стали узнавать на улице, но вместе с этим возросло количество работы.
Вспоминая прошлое, когда Дмитрий Красилов еще не был популярным, он отметил, что танцором стал благодаря своей маме. Она его привела в школу, а дальше Пухляш начал упорно и долго трудиться, что впоследствии позволило ему стать известным и знаменитым. Артист добавил, что для него как для танцора движение является жизнью.

В Сети Дмитрия Красилова часто называют Пухляшом, но сам он на это прозвище не обижается. Наоборот, 26-летний танцор рад тому факту, что подобное «народное творчество» только придает ему заряд бодрости, благодаря которому он может продолжать совершенствовать свои навыки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мнение: Курбан-байрам

22.07 / Путин определил национальные цели развития России на ближайшие 10 лет

23.07 / Муцениеце посвятила разрыву с Прилучным новый пост в Instagram

28.06 / Личное: В добрый путь!

20.07 / Личное: Была спонтанная, смелая, честная

18.07 / Доктора сообщают, что курение вейпов может приводить к состоянию, похожему на COVID-19

14.07 / Некоторые пожилые россияне могут получить до 10 тысяч рублей от государства: подробности

01.08 / “Новая жизнь”: Виктория Боня вызвала споры подписчиков необычной стрижкой

12.07 / Мнение: Июльские планы

09.07 / Мнение: “Петр Великий” и “Маршал Устинов” на учениях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска