 

У Пухляша из Little Big появился мальчик-секретарь

07.08.2020, 7:37, Разное

Из-за возросшей популярности танцовщик из группы Little Big Дмитрий Красилов, получивший прозвище Пухляш, был вынужден завести себе мальчика-секретаря для помощи. Артист признался, что после выхода клипа UNO его стали узнавать на улице, но вместе с этим возросло количество работы.
Вспоминая прошлое, когда Дмитрий Красилов еще не был популярным, он отметил, что танцором стал благодаря своей маме. Она его привела в школу, а дальше Пухляш начал упорно и долго трудиться, что впоследствии позволило ему стать известным и знаменитым. Артист добавил, что для него как для танцора движение является жизнью.

В Сети Дмитрия Красилова часто называют Пухляшом, но сам он на это прозвище не обижается. Наоборот, 26-летний танцор рад тому факту, что подобное «народное творчество» только придает ему заряд бодрости, благодаря которому он может продолжать совершенствовать свои навыки.



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