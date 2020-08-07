Терапевт назвал лекарства, которые нужно взять в отпуск

07.08.2020, 7:09, Разное

Терапевт Иван Скороходов рассказал, что нужно брать с собой в отпуск. В аптечку стоит положить пять видов таблеток и одни капли.

На случай отравления понадобятся сорбенты. В теплых странах подобные расстройства являются самыми опасными. В чемодане должно находиться 10-15 порций лекарства, поскольку, как правило, болеет вся семья. Также нужно взять лекарство от диареи, например, лоперамид. Пить нужно исключительно бутилированную воду.

Пригодятся препараты от переедания. Люди на отдыхе стараются активно попробовать что-то новое. Экзотическая пища отличается от той, которую человек привык есть изо дня в день, поэтому пищеварительной системе может потребоваться дополнительная помощь. Дозировки ферментов лучше взять побольше.

В чемодан нужно положить препараты противовоспалительного спектра, среди них врач выделил ибупрофен. Это лекарство подойдет для снятия боли и сбивания температуры.

В аптечку необходимо положить капли в нос. На пляже туристов может продуть. Не стоит забывать об антигистаминных средствах. Они спасут от высыпаний и крапивницы.

С собой также нужно взять препараты, которые человек принимает на постоянной основе от хронических болезней. Необходимо не забывать о пандемии коронавируса, поэтому важно обзавестись масками.