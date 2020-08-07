Осторожно, спойлер в зале суда

07.08.2020, 6:53, Разное

Почему адвокат Михаила Ефремова занял абсурдную позицию?

Актер Михаил Ефремов отказался признать свою вину в ДТП: «Как я могу признать вину, если я ничего не помню?». Слова Ефремова отражают позицию его адвоката Эльмана Пашаева, который неоднократно заявлял, что Ефремов невиновен.

После того как «Гражданин поэт» снес на встречке «ладу», у кремлевских пропагандистов начался большой праздник. Ведь людей поубивал не сын кремлевского небожителя Иванова, не кортеж председателя Верховного Суда, не кортеж жены Нургалиева и даже не вице-президент ЛУКОЙЛа, а, наоборот, легендарный «Гражданин поэт»!

Маргарита Симоньян, глава RT, объявила об открытии сбора средств семье погибшего (что-то она не собирала ни семье Светланы Беридзе, сбитой сыном Иванова, ни семье Сидельниковой и Александриной, снесенных «мерседесом» Баркова).

«Когда обличаешь чужие беззакония, как это делал Ефремов… ты должен сам быть кристально чист», — ликовала г-жа Симоньян.

И тут Ефремов повинился. «Как тут отмажешься, когда все видели. Да и я видел, когда проспался, — говорил потерянный, страдающий человек. — Нету больше никакого Ефремова… Предал я всех… Простите».

Ни Барковы, ни Ивановы покаянных видео не записывали. Ровно наоборот. После того как сын Иванова сбил 68-летнюю Светлану Беридзе, на ее зятя завели уголовное дело, а сам Иванов заявил, что его сын понес тяжелую травму.

Лафа у пропагандистов кончилась. Началась трагедия. И Захарова жалко, и Ефремова жалко.

Но тут у Ефремова появился адвокат Эльман Пашаев. Пашаева трижды лишали статуса, а в июле 2018 года и вовсе арестовали по заявлению нескольких его клиентов, которым он, согласно «Росбалту», пообещал «решить» вопрос в судах, деньги взял, но вопроса не решил.

От Пашаева посыпались заявления от имени его подзащитного:

«Я клоун, а не оппозиционер».

Ефремов устами Пашаева заявил, что ничего не имеет против Путина, который кормит людей искусства, и что он читал стихи, не задумываясь, что он «чей-то инструмент».

Адвокат Пашаев стал частым гостем в СМИ. Из его интервью RT (тому самому, который возглавляет Маргарита Симоньян), мы узнали о Пашаеве множество прекрасных вещей. Например, что он никогда не предавал клиентов и что именно из-за этого и сел в тюрьму. (Напомню, что клиенты были другого мнения.) «У меня в год порядка 150–170 дел, которые я лично веду, — разглагольствовал Пашаев. — Ну, два-три дела проигрываю». «Если проигрыш — 100-процентный возврат», слава «мешает работать», «застрелюсь, если выйду на публику», «никогда не бегаю по эфирам», а высокопоставленные чиновники и олигархи, которые лишили его адвокатского статуса, «все потеряли».

Я не слышала ранее ничего подобного, разве что бессмертный монолог Хлестакова перед городничим.

Линия защиты вполне понятна.

Если Ефремов не виноват — значит, за рулем сидел кто-то другой. Этот другой совершил аварию, пока Ефремов был в отключке, и убежал. Или Ефремова нарочно напоили, а аварию подстроили. Тогда это сделала кровавая гэбня.

Отмазку такого рода можно продать родичам и самому Ефремову. Она может показаться отчаявшемуся человеку гениальной задумкой. На самом деле это классическая — и глубоко недобросовестная, на мой взгляд — адвокатская схема.

Выглядит она так. В случае киллера (например, киллеров, убивших банкира Козлова или политика Немцова):

«Сейчас мы докажем, что вас подставили. Вы только наблюдали за жертвой, а потом пришел настоящий киллер и убил».

В случае жены, застрелившей мужа (например, Тамары Рохлиной). «Сейчас мы докажем, что вы не виноваты. Вы лежали ночью в спальне, и тут к вам ворвались пять… нет, семь… нет, двадцать человек с пистолетами, они застрелили мужа, а вам пригрозили, что если вы не возьмете на себя вину, то они убьют вас и ваших детей».

Подобная схема иногда убеждает маргиналов — любителей Бермудского треугольника. Однако адвокаты обычно забывают сказать клиенту, что она никогда не убеждает судей. Более того, она всегда влечет за собой более тяжелый приговор.

Человек, который совершил «пьяное» ДТП и раскаивается, — это один срок. Человек, который совершил «пьяное» ДТП и на суде начинает рассказывать, что его подставили, получает за свою наглость дополнительный срок.

Почему это делает адвокат?

Я могу предположить следующее. Один вариант — милосердие — заключается в том, что Пашаев и в самом деле надеется доказать невиновность клиента. Но блажен, кто верует.

Второй заключается в том, что при такой линии поведения подсудимый получает максимальный срок,

но зато адвокат получает максимальные деньги и максимальную известность.

Что делать адвокату в ситуации, когда клиент говорит: «простите, предал я всех?» Да ничего. Никто не знает имени адвоката, и прославиться трудно. В иной ситуации адвокат пиарится за счет своего клиента. А клиент это оплачивает — причем не только деньгами, но и годами в тюрьме.

И наконец, объяснение третье. Действия такого адвоката могут быть согласованы. Это объяснение не вполне удовлетворяет бритве Оккама (проще предположить, что он просто плохой адвокат), но интересно, что Пашаев в октябре 2019 года учредил партию «Союз справедливых сил России» («СССР»). Как раз тогда, когда кремлевские политтехнологи стали в большом количестве создавать партии-спойлеры для участия в осенних выборах.