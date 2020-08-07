Ученый рассказал, опасно ли вегетарианство для здоровья

07.08.2020, 6:53, Разное

Ученый Виктор Тутельян рассказал, является ли вегетарианство опасным для здоровья. По словам академика РАН, можно организовать рацион без мяса так, чтобы человек будет получать все необходимые микроэлементы, но это нелегко.

Растительный белок вегетарианцы заменяют на сою, фасоль, бобовые. Аминокислотный состав этих продуктов максимально близок к тем, которые имеют животное происхождение. Ученый заявил, что такое меню обойдется гораздо дороже. В тропиках люди легче становятся вегетарианцами, для их рациона доступны все продукты. В РФ смешанная пища эволюционно помогает жить, размножаться и развиваться.

В то же время Тутельян убежден, что необходимо наказывать родителей, которые намеренно заставляют детей отказаться от мяса. Ребенок во взрослом возрасте самостоятельно должен решить, стоит ли ему употреблять этот продукт.