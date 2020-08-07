Ирина Салтыкова назвала бредом слухи о своей госпитализации с онкологией

07.08.2020, 6:30, Разное

Российская певица Ирина Салтыкова назвала бредом все сообщения о том, что ее госпитализировали с онкологией. Бывшая солистка группы «Мираж» опубликовала скриншот статьи, в которой сообщалось о наличии у нее опухоли.

По словам Ирины Салтыковой, журналисты это «взяли из своей головы», поскольку интересных тем у них нет. А поклонникам певица посоветовала не верить подобным заголовкам и «желтым» статьям, назвав их «мусором». При этом исполнительница не понимает, каким образом кому-то пришла идея написать о наличии у нее онкологии, ведь она даже повода об этом подумать не давала.

Фанаты поддержали Ирину Салтыкову и пожелали ей крепкого здоровья. Они признались, что их самих иногда возмущает поведение некоторых СМИ, а распространение подобных слухов вообще выходит за рамки гуманности и этики. Ранее появилось сообщение о том, что Салтыкову госпитализировали в Сочи с онкологией.