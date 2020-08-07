Инвесторы могут покинуть Украину, если страна не перейдет на RAB-тариф

07.08.2020, 6:26, Новости дня

Переход на RAB-регулирование является одним из условий, которые способны обеспечить модернизацию инфраструктуры электросетей Украины. Об этом в статье для издания RealClearEnergy написал директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн.

Устаревшая “советская электросеть является слабым звеном, угрожающим энергетической безопасности Украины”, считает аналитик.

Коэн обратил внимание, что сети остро нуждаются в модернизации. По его оценке, объем инвестиций составляет $12,5 млрд на период до 2030 года.

Чтобы привлечь инвесторов, украинское правительство должно предложить им “чрезвычайно привлекательные, стабильные и предсказуемые условия”, одним из которых является внедрение стимулирующего регулирования, отметил Коэн.

“Если реформы не будут проведены, западные инвесторы могут покинуть Украину, как это было в прошлом”, – подчеркнул он.

По информации Delo.ua, Нацкомиссия по энергетике с 2012 года рассматривает возможность перехода на стимулирующее тарифообразование, но оно до сих пор не введено.

Согласно данным НКРЭКУ, изношенность сетей в Украине составляет 80%, заявлял в 2017 году в эфире NewsOne тогдашний глава ведомства Дмитрий Вовк.

25 июня генеральный секретарь европейской отраслевой ассоциации Eurelectric Кристиан Руби заявил, что для того, чтобы Украина добилась успеха, она должна решить вопрос стимулирования инвестиций в электрические сети.