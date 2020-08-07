 

Лукашенко: Порошенко – настоящий дипломат. Сейчас скажет так, через полдня, если надо, – наоборот

07.08.2020, 6:26, Новости дня

В современной дипломатии нет места прямоте, искренности и твердому следованию слову, и пятый президент Украины Петр Порошенко – классический представитель такого течения. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

“Вряд ли Петро, когда произносил “дорогой Александр Григорьевич”, так и думал. Петр Алексеевич – настоящий дипломат. Если надо сказать так – скажет так. Если надо через полдня сказать наоборот – скажет наоборот. Это, к сожалению, суть нынешней дипломатии. Знаете, и так, и сяк, без искренности”, – заявил белорусский лидер, добавив, что, по его мнению, это “не нормально”.

После ухода Порошенко с президентского поста они прекратили общение, заявил Лукашенко.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, в 2009–2010 годах занимал пост министра иностранных дел.

В 2018 году Порошенко и Лукашенко основали ежегодный форум регионов Украины и Беларуси.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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