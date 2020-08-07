 

США восстанавливают 10-процентные пошлины на канадский алюминий

07.08.2020, 6:25, Новости дня

Белый дом возвращает десятипроцентные пошлины на алюминий из Канады. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что эта мера необходима, чтобы защитить американскую промышленность и не позволить партнерам злоупотреблять свои положением.

"Я утвердил восстановление пошлин на канадский алюминий. Эта мера защитит американскую промышленность. Канада использовала нас. Как обычно. Она уничтожила наш алюминиевый бизнес", – сообщил Дональд Трамп.

В 2019 году США, Канада и Мексика обнулили пошлины и подписали новое соглашение о свободной торговле; оно вступило в силу в июле этого года. Однако документ предусматривает мониторинг возможных всплесков поставок и разрешает вводить ограничения для стабилизации ситуации.

Как раз этим Вашингтон и воспользовался. Он обвинил Оттаву в наводнении американского рынка своим сырьем. Но вот эксперты с мнением Белого дома не согласны, текущую проблему они видят в сокращении мирового спроса на алюминий из-за пандемии, а основным конкурентом не Канаду, а США.

"США не могут полностью обеспечить свое производство алюминием, нужно где-то брать дополнительные объемы. Канада в этом плане наиболее очевидный вариант. Введение пошлин приведет лишь к тому, что абсолютно всё – от истребителей до пивных банок – в стране подорожает. Это плохая идея. Президент пытается решить проблему избыточного предложения, в то время как экономика США сократилась на треть. Ищет, кого в этом обвинить. Вот только излишний алюминий поступает в основном из Китая", – говорит Мэри Скотт Гринвуд, гендиректор канадско-американского делового совета.

В свою очередь Канада пообещала как можно быстрее принять контрмеры и ответ, по словам заместителя премьер-министра Христи Фриланд, будет равнозначным – доллар к доллару. Действия Вашингтона официальная Оттава считает необоснованными и неприемлемыми, передает телеканал "Россия 24".



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