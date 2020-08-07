В Якутии бушуют пожары, на Сахалине ждут шторм

07.08.2020, 6:25, Новости дня

В российских регионах продолжают бороться с лесными пожарами. Огнем охвачен север Якутии, Югра и Курганская область.

В Среднеколымском районе Якутии огонь бушует вблизи села Сватай и дизельной станции. Пожар тушить активно помогают местные жители.

Сложная обстановка и в Зауралье, где несколько дней не могут потушить крупный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра и жаркой погоды пламя охватывает все большие территории. Огнем пройдено уже больше 250 гектаров. По данным МЧС региона, за два дня площадь горения увеличилась в пять раз.

Тем временем в восьми районах Сахалинской области объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося тайфуна, который принесет в регион шквалистый ветер и сильные дожди.

По прогнозам синоптиков, ожидается до 30 миллиметров осадков, в связи с чем поднимется уровень воды в реках до полутора метров. Из-за непогоды на Сахалине отменили массовые мероприятия. Все профильные службы находятся в режиме повышенной готовности, а жителям посоветовали остаться дома.