Трамп обещал не забывать о распространении коронавируса из Китая в США

07.08.2020, 6:16, Новости дня

США не забудут, что Китай «выпустил» коронавирус в мир, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он заявил, что в США «создали величайшую экономику в мировой истории», а «потом Китай выпустил эту чуму», передает ТАСС.

Трамп сказал, что коронавирус мог «вырваться» из-за «некомпетентности» Китая «или по другим причинам».

В результате инфекция «не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран – 188 стран».

«Мы не забудем этого», – сообщил он.

Напомним, Трамп потребовал от Китая платы за распространение в мире коронавируса.