 

Трамп обещал не забывать о распространении коронавируса из Китая в США

07.08.2020, 6:16, Новости дня

США не забудут, что Китай «выпустил» коронавирус в мир, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

Он заявил, что в США «создали величайшую экономику в мировой истории», а «потом Китай выпустил эту чуму», передает ТАСС.

Трамп сказал, что коронавирус мог «вырваться» из-за «некомпетентности» Китая «или по другим причинам».

В результате инфекция «не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран – 188 стран».

«Мы не забудем этого», – сообщил он.

Напомним, Трамп потребовал от Китая платы за распространение в мире коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Гончарук: Я честно сказал Авакову, что был против его назначения министром внутренних дел

27.07 / В Германии вводят обязательное тестирование на COVID-19 для приезжих из “опасных стран”. Украина – в списке

05.08 / Летчиков Су-57 решили защитить от ядерного взрыва

07.07 / Дуда предложил внести в конституцию Польши запрет на усыновление детей ЛГБТ-парами

20.07 / Разрешение кризиса в “зеленой” энергетике остается за президентом – глава Украинской ветроэнергетической ассоциации

09.07 / CNN – Вашингтон может депортировать миллион иностранных студентов — но это ударит по самим США

09.07 / Володин заявил о недопустимости шантажа со стороны ЛДПР в связи с задержанием Фургала

23.07 / В Харькове задержали мужчину, заявившего о неправдивом захвате заложников. Ему грозит до шести лет тюрьмы

29.06 / Лавров сообщил о 20 тыс. желающих вернуться домой россиянах

28.07 / В Крыму объявили об отсутствии угрозы дефицита воды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска