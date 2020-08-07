Трамп обещал не забывать о распространении коронавируса из Китая в США
07.08.2020, 6:16, Новости дня
США не забудут, что Китай «выпустил» коронавирус в мир, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.
Он заявил, что в США «создали величайшую экономику в мировой истории», а «потом Китай выпустил эту чуму», передает ТАСС.
Трамп сказал, что коронавирус мог «вырваться» из-за «некомпетентности» Китая «или по другим причинам».
В результате инфекция «не ворвалась в Китай, но она просочилась в США, в Европу и множество других стран – 188 стран».
«Мы не забудем этого», – сообщил он.
Напомним, Трамп потребовал от Китая платы за распространение в мире коронавируса.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет