«Трачу 2 млн в месяц»: Пригожину недостаточно 50 000 рублей на жизнь

07.08.2020, 6:09, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин усомнился в том, что звезды эстрады в месяц могут прожить на 50 000 рублей. По словам супруга Валерии, он за этот период тратит от одного до двух миллионов рублей, поскольку продюсерская деятельность подразумевает частые инвестиционные траты.

Иосиф Пригожин назвал лукавством подобные заявления о том, что знаменитые люди способны без проблем прожить на незначительные для них суммы. Продюсер признался, что имей он маленькие доходы, то не смог бы оплатить детям швейцарское образование, снимать новые клипы и обеспечивать жизнь ближайшим родственникам.

Ссылаясь на слова Ляйсан Утяшевой, Пригожин подчеркнул, что 50 000 рублей не хватило бы на перелет в Испанию или покупку там дома. Сам продюсер начал работать с 12 лет, поэтому «оставаться в зоне заработка данной суммы» не может физически.