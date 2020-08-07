 

Об экстерриториальном авторитаризме Коммунистической партии Китая

07.08.2020, 6:08, Разное

Государственный департамент США

Заявление для прессы

Майкл Помпео, Государственный секретарь

4 августа 2020 года

 Коммунистическая партия Китая не может мириться со свободомыслием своего народа и всё чаще пытается расширить свой охват за пределами границ Китая. В последнем примере китайские власти, как сообщается, выдали ордера на арест шести сторонников демократии, проживающих за пределами КНР, включая гражданина США. Соединенные Штаты и другие свободные страны будут и впредь защищать наши народы от длинной руки пекинского авторитаризма.

Посмотреть источник: https://www.state.gov/on-the-chinese-communist-partys-extra-territorial-authoritarianism/



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