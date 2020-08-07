 

Слава Батьке: Лепса, Агутина и Преснякова ждут на большом празднике Лукашенко

07.08.2020, 5:43, Разное

9 августа Александра Лукашенко будут переизбирать уже на 6-й президентский срок. Обстановка перед голосованием в соседней республике накалена до предела – все в курсе и многотысячных митингов оппозиции, и об аресте главных конкурентов действующего главы государства, и о многочисленных стычках жителей Белоруссии с блюстителями порядка.

Чтобы заполировать весь этот негатив, руководители Белоруссии решили порадовать граждан бесплатными концертами звезд. Центральные площади Минска, Витебска, Гомеля, Могилева 8 августа, в день окончания предварительного голосования, превратятся в огромные концертные залы под открытым небом. Петь здравицы Батьке будут Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Александр Панайотов, “Отпетые мошенники”, “Фабрика” и восставшая из небытия группа “Кар-Мен”. И хотя границы между нашими странами еще официально закрыты, это преградой не стало. Водичка дырочку всегда найдет, как известно.

Интересно, что выступление групп Boney M и “Сябры” запланировано в один день и в Могилеве, и в Гомеле. Правда, как технически это будет организовано, чтобы “вашу маму и там и тут показывали”, никто точно не знает. Ведь между областными центрами 169 километров пути, которые займут 2,5 часа.

Все шесть запланированных концертов обойдутся, как говорят, примерно в шесть миллионов долларов. Но якобы финансируются они не из бюджета из без того не самой богатой республики, а при помощи частных вложений местных предпринимателей в президентский фонд.

Почему так много? Потому что аппетиты у артистов хорошие. Каждый хочет получить за выступление сумму с шестью нулями. Но ведь и дело серьезное! Словом, с такой поддержкой можно даже не сомневаться в исходе президентской гонки в ближайшее воскресенье.



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