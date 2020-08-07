 

Сколько тратит сын Бари Алибасова в месяц

07.08.2020, 5:43, Разное

Бари Алибасов-младший вынимает из своего кошелька минимум 670 тысяч рублей каждый месяц. Во время беседы с журналистами сын продюсера группы “На-На” признался, что на себя он не тратит ни копейки, все денежные средства уходят на содержание близких.

Так, Алибасов-младший снабжает всем необходимым своих родителей. Сейчас его мама и папа, как известно, лежат в больнице. Также он делится финансами с женой и дочерью. Звезда телеэфиров отметила, что ему пришлось бы занимать деньги у знакомых, если он не заработал бы их сам.

Наследник Бари Каримовича подчеркнул, что у него “все в жизни бесплатно”. Например, он имеет так много одежды, что теперь никогда не возникнет необходимости покупать ее снова. В ресторанах его кормят лишь за то, что он – Алибасов. На рынке Бари-младший получает презенты в виде разных вкусностей. Хотя аскетом он себя назвать не может.

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Публикация от Бари Алибасов (@barialibasovjr) 13 Июл 2020 в 2:10 PDT

Напомним, ранее гимнастка Ляйсан Утяшева заявила, что вполне может прожить на 50 тысяч рублей в месяц. Никита Джигурда же добавил – ему хватит лишь 30 тысяч. На карантине эпатажный актер даже голодал, но это не доставило ему сложностей.



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