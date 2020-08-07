Прибыл на конечную

07.08.2020, 5:41, Разное

Глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин ушел в отставку после 30 лет работы. Чем запомнится последний из «красных директоров»?

Трех хозяйственников в Петербурге называли последними «красными директорами»: главу Водоканала Феликса Кармазинова, руководителя Метростроя Вадима Александрова и начальника городского метрополитена Владимира Гарюгина. Из них последний продержался на своем посту дольше всех — тридцать с половиной лет. Пересидел пять градоначальников. 3 августа 70-летний Гарюгин подал в отставку. С 4 августа обязанности главы исполняет бывший первый заместитель начальника петербургской подземки Евгений Козин. По заявлению Смольного, директор ГУП «Петербургский метрополитен» сам стал инициатором ухода. Гарюгин пока не дает комментариев на эту тему. Что оставил после себя человек, бессменно руководивший городским метрополитеном почти половину срока его существования?

Потомственный железнодорожник Владимир Гарюгин, в 1972 году окончив Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, сначала работал электромехаником, а затем инженером на Октябрьской железной дороге. Одно из ведущих подразделений Ленинградского метрополитена — службу движения — он возглавил в 1983 году. А в январе 1990 года решением трудового коллектива на альтернативной основе Гарюгин был избран начальником подземки, победив в конкурентной борьбе других претендентов.

Станций метро в северной столице тогда насчитывалось 54 (сегодня — 69), а жетон на проезд стоил 15 копеек (сейчас — 55 рублей). Ни разрастание схемы метрополитена, ни рост стоимости проезда для пассажиров не забудутся точно. Однако с большей долей вероятности экс-начальнику подземки будут припоминать не бесшумно запущенный в 1991 году участок от «Площади Александра Невского» до «Садовой», а спешно открытые к чемпионату мира по футболу в 2018 году станции «Новокрестовская» и «Беговая» да к губернаторским выборам осенью 2019 года — «Дунайскую», «Проспект Славы» и «Шушары».

И там и там полностью ликвидировать последствия аврала не могут до сих пор.

По степени неудобств, причиненных петербуржцам, новые станции метро пока уступают только «Лесной», которая на протяжении восьми лет вынужденно оставалась конечной на красной ветке из-за размыва на перегоне до «Площади Мужества».

Строительство Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена. Фото: Андрей Пронин / ТАСС

Теракт 3 апреля 2017 года в вагоне поезда на участке между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» тоже выпал на долю Гарюгина. После трагедии Ространснадзор выявил многочисленные нарушения в подземке: отсутствие аттестованного подразделения безопасности, профнепригодность службы контроля на станциях метрополитена (она осуществляет фейсконтроль и выборочный досмотр пассажиров), несертифицированное видеонаблюдение и др.

В итоге надзорное ведомство вынесло 16 постановлений о привлечении унитарного предприятия к административной ответственности по статье 11.15.1 КоАП «Нарушение требований в области транспортной безопасности» и оштрафовало по каждому постановлению на 50 тысяч рублей. Метрополитен безуспешно пытался отменить административные наказания в районном суде, зато успешно оспорил в городском. В последней инстанции предприятие заявило, что ему «просто не хватило времени на обеспечение всех мер безопасности», и горсуд к нескрываемому негодованию Ространснадзора дал отсрочку ГУП.

Владимир Гарюгин во время пресс-брифинга после взрыва в петербургском метро. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

«Категории безопасности станциям присваивались в 2013–2014 годах. С тех пор метро должно было провести оценку уязвимости, составить план реализации мер безопасности и внедрить его. На это давалось два года. В 2015–2016-м всё должно было быть исполнено, — парировали в суде инспектора Ространснадзора. — Если же следовать логике метрополитена, то он еще два года может не исполнять требования, то есть оставаться небезопасным.

Не дай бог, случится такая же трагедия, он скажет: "Не наша проблема, у нас план реализации — до 2019 года"».

Тем же летом 2017-го Гарюгин проявил характер, доказав на практике, что закон предъявляет невыполнимые требования, неукоснительное исполнение которых способно полностью парализовать работу подземки.

С 23 июля на четырех станциях метро («Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила») начали тестировать новую меру безопасности — тотальный досмотр пассажиров. Рамки металлоискателей реагировали на всё, что несли в карманах и сумках горожане: монеты, ключи, заколки, зеркала, пудреницы… Досмотр затягивался настолько, что в часы пик проходимость на экспериментальных станциях снизилась до 10%.

Действия Гарюгина в народе окрестили «итальянской забастовкой», но сам он настаивал: «Исполнение закона — не эксперимент. В апреле сотрудники Ространснадзора говорили мне, что выполнимость требований их не касается. Написано — надо исполнять. Сплошной досмотр будет введен и на других станциях, а петербуржцам к такому режиму придется привыкнуть и вытаскивать из карманов все, на что реагируют металлодетекторы».

Премьер-министр Дмитрий Медведев и Владимир Гарюгин во время визита на станцию метро «Новокрестовская». Фото: РИА Новости

К счастью, к 31 июля Гарюгин сдался: петербургский метрополитен признал опыт с тотальным досмотром пассажиров неудачным и направил предложения об изменениях нормативной базы в части безопасности в подземке в Министерство транспорта РФ и губернатору города Полтавченко.

Прочнее прочих с именем Гарюгина на протяжении всех последних лет ассоциируется станция «Адмиралтейская». Именно по следам ее строительства в 2015 году в отношении начальника питерского метро возбудили уголовное дело по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». В ходе расследования Гарюгину долго пытались вменить якобы недополученные бюджетом 466 млн рублей — это, по версии регионального ГСУ СК РФ, общая стоимость фундамента под «Адмиралтейской». Построили его на бюджетные деньги, но Гарюгина винили в том, что он не включил их в список затрат, которые инвестор должен был компенсировать городу. Изюминкой процесса являлось то, что Смольный от начала и до конца категорически отказывался признавать себя потерпевшим.

Очередь у станции метро «Электросила», образовавшаяся в связи с массовым досмотром пассажиров. Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В августе 2017-го дело прекратили «за отсутствием состава преступления». Однако уже осенью центральный аппарат Следственного комитета затребовал дело себе и в ноябре отменил постановление о его прекращении, а в марте 2018-го предъявил Гарюгину новое обвинение.

Но и столичным Пуаро не удалось дойти до суда: в 2019 году дело закрыли окончательно, а за Гарюгиным признали право на реабилитацию и имущественные сделки со своей недвижимостью, ранее арестованной в качестве обеспечительной меры.

Обывателям, далеким от следственных перипетий и бюджетных афер, больше всего запомнился именно арест имущества Гарюгина: в 2015 году у него изъяли более 31 млн рублей, крупные суммы в иностранной валюте, три земельных участка в Ленинградской области, жилой дом и автомобиль. На фоне того, что на протяжении всех 65 лет своего существования петербургский метрополитен считается не самоокупаемым, регулярно повышает стоимость проезда и получает субсидии из бюджета,

умение Гарюгина зарабатывать впечатлило горожан. Совсем злые языки даже переиначили его фамилию, заменив первый слог на «во».

Как раз на новом витке следствия, в 2018 году, по городу поползли первые слухи о возможной отставке начальника подземки. Сам он их опровергал. Курирующий тогда транспортный блок вице-губернатор Петербурга Игорь Албин комментировал: «Рано или поздно ротация состоится, изменится статус Владимира Александровича. Я думаю, что он вполне достоин того, чтобы быть спецпредставителем губернатора по вопросам метрополитена».

По сведениям «Новой», такая возможность обсуждается и сегодня. Звание почетного петербуржца в мае этого года бывший подозреваемый по коррупционному делу уже получил.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»