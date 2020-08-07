После взрыва в Бейруте задержан директор порта

07.08.2020, 5:30, Новости дня

В Бейруте задержаны 16 сотрудников порта, где произошел взрыв, сообщил представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи Фади Акики.

Он сообщил, что «военная прокуратура завершает начальный этап расследования рокового взрыва». Допрошены «18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество», передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальное агентство новостей Ливана.

LBC со ссылкой на источники в прокуратуре сообщил, что в числе задержанных оказался директор порта Бейрута Хасан Корейтем.

Корейтем сообщал, что был в курсе хранения в порту взрывчатых веществ, но не представлял, что они настолько опасны.

Он рассказал, что портовые службы с 2014 года неоднократно сообщали судебным властям о наличии опасного груза, но инструкций, как с ним поступить, не получали.

Корейтему запрещено покидать страну.

Число жертв взрыва выросло до 149, информирует местная газета Orient-Le Jour со ссылкой на источник в ливанском минздраве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о взрыве в Бейруте.