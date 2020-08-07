 

Лукашенко: Я сказал Путину: “Мы еще будем молиться, чтобы в Украине были войска НАТО”

07.08.2020, 5:15, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин боятся вступления Украины в НАТО. Об этом Лукашенко заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

“Я ему такую бросил фразу: “Знаешь, с [войной на Донбассе] надо действительно заканчивать, потому что мы получим хуже, чем мы боимся”. А он говорит: “Что ты имеешь в виду?” – “Мы все боимся, что Украина станет [членом] НАТО. И что там будут натовские войска. Знаешь, мы можем допрыгаться до того, что будем молиться, чтобы там были натовские войска, а не отморозки со всего мира, которые нацелятся против России, и нам будет несладко тоже”, – рассказал он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Россия оккупировала Крым в феврале – марте 2014 году по итогам незаконного референдума, проведенного после силовой блокады украинских военных частей на полуострове. Результаты плебисцита не признаются Украиной и мировым сообществом.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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