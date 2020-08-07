“Севилья” выбила “Рому” из Лиги Европы

07.08.2020, 5:14, Новости дня

В немецком Дуйсбурге завершился матч 1/8 финала Лиги Европы между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой". Испанцы оказались сильнее соперника со счетом 2:0 и вышли в четвертьфинал турнира.

В составе победителей мячи забили Серхио Регилон (21-я минута) и Юсефф Эн-Несири (44-я). Напомним, что из-за пандемии коронавируса командам пришлось выявлять победителя противостояния в одном матче.

В другой встрече дня леверкузенский "Байер" на своем поле взял верх над "Рейнджерс" из Глазго со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Мусса Диаби. В первой игре 1/8 финала немецкий клуб также был сильнее шотландцев – 3:1.

В четвертьфинальном раунде Лиги Европы "Байер" встретится с миланским "Интером", а "Севилья" сыграет с победителем пары "Олимпиакос" – "Вулверхэмптон".