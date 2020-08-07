Кирилл Панченко официально стал игроком “Тамбова”

07.08.2020, 5:14, Новости дня

Футбольный клуб "Тамбов" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим московского "Динамо" Кириллом Панченко. Соглашение с 30-летним футболистом рассчитано на три года. Однако по условиям договора Панченко может покинуть клуб раньше оговоренного срока.

Как сообщает пресс-служба "Тамбова", в контракте новичка есть специальный пункт, который позволяет ему расторгнуть соглашение, если тамбовская команда покинет Российскую премьер-лигу.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что у Панченко были более выгодные предложения от тульского "Арсенала" и екатеринбургского "Урала", однако футболист сделал свой выбор из дружеских побуждений.