 

В Минсельхозе РФ объяснили рост цен на яблоки

07.08.2020, 5:14, Новости дня

В Минсельхозе прокомментировали рост цен на яблоки в России. По мнению ведомства, он связан с более поздним, чем в 2019 году, началом их уборки в южных регионах.

В этом году из-за весенних заморозков не стоит ожидать рекордного урожая плодов. Их сбор прогнозируется на уровне среднего за последние пять лет показателя – порядка одного миллиона тонн.

По данным Росстата, в июле яблоки подорожали на 7,5 процента. В целом же цены на плодоовощную продукцию упали.

Ранее Минсельхоз сообщил, что за шесть лет действия продовольственного эмбарго РФ снизила импорт продуктов питания почти на треть – до 30 миллиардов долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Песков пожелал коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

01.07 / В Одессе оштрафовали три ночных клуба за несоблюдение требований карантина – глава Одесской ОГА

19.07 / НИЦ Гамалеи подчеркнул необходимость закрепить успехи в борьбе с COVID-19

07.07 / В Киеве захотели «обуздать» Россию на Азове за счет американских катеров

21.07 / Луцкий террорист сдался после того, как Зеленский опубликовал видео по его требованию – замглавы ОП

24.06 / В Москве прошел парад по случаю 75-летия победы над Германией

20.07 / Мировые рынки начали новую неделю негативной динамикой

27.07 / Агрессия соперников США мобилизовала союзников Вашингтона, несмотря на провалы Трампа

08.07 / США заявили о «злоупотреблении» Россией и Китаем правом вето в ООН

25.06 / Журналиста Настоящего Времени в Петербурге не пускают на участки для голосования и не дают снимать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска