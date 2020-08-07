В Минсельхозе РФ объяснили рост цен на яблоки

07.08.2020, 5:14, Новости дня

В Минсельхозе прокомментировали рост цен на яблоки в России. По мнению ведомства, он связан с более поздним, чем в 2019 году, началом их уборки в южных регионах.

В этом году из-за весенних заморозков не стоит ожидать рекордного урожая плодов. Их сбор прогнозируется на уровне среднего за последние пять лет показателя – порядка одного миллиона тонн.

По данным Росстата, в июле яблоки подорожали на 7,5 процента. В целом же цены на плодоовощную продукцию упали.

Ранее Минсельхоз сообщил, что за шесть лет действия продовольственного эмбарго РФ снизила импорт продуктов питания почти на треть – до 30 миллиардов долларов.