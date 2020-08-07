Канье Уэст не стал спорить с прогнозом провала на выборах президента США
07.08.2020, 5:08, Новости дня
Американский рэпер Канье Уэст не стал спорить с тем, что его борьба за пост президента США обречена на провал.
В Forbes указали, что у Уэста нет шансов набрать свыше 270 голосов членов коллегии выборщиков (из 538). Рэпер ответил: «Я не стану спорить с вами. Иисус – это король».
На замечание о том, что он отбирает голоса афроамериканцев у демократа Джозефа Байдена, Уэст сказал, что «этого не отрицает», передает ТАСС.
«Я же только что сказал об этом», – сообщил он.
5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. В конце июля он подал документы на регистрацию кандидатом.
Близкие к музыканту источники утверждают, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за психического расстройства.
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