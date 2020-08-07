Выявлен фермент, который влияет на эффективность иммунотерапии рака

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07.08.2020, 5:06, Новости дня

Группа ученых провела несколько исследований, чтобы разобраться в том, как можно улучшить эффективность иммунотерапии, применяемой в лечении рака.

Командой исследователей был обнаружен фермент, который во время ингибирования делает мышиные модели рака чувствительными к иммунотерапии, а также помогает им жить дольше. Если у пациентов с меланомой есть естественные генетические мутации, инактивирующие тот же фермент, они лучше реагируют на иммунотерапию.

Чтобы удалить фермент ALKBH5 из опухолевых клеток у мышей, ученые воспользовались инструментом для редактирования генов CRISPR. Обнаружилось, что с исчезновением фермента иммунотерапия начала лучше работать на грызунах с раком толстой кишки и трудноизлечимой меланомой.



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