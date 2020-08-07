Пять составляющих американо-российской повестки

07.08.2020, 4:56, Разное

Прибытие атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А, оснащенного комплексом межконтинентальных баллистических ракет «Булава», на базу Северного флота. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Eugene Rumer 27.07.2020

Отношения США и РФ дошли до нынешнего низкого уровня не вдруг и не улучшатся в одночасье. Маловероятно, что они начнут восстанавливаться до президентских выборов 2020 года в США. Но после них – вне зависимости от того, кого выберут в ноябре – откроется окно возможностей

Если в чем-то и сходятся все эксперты по американо-российским отношениям, так в том, что отношения эти сейчас находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Высокопоставленные чиновники обеих стран регулярно обвиняют друг друга в нарушении давно подписанных соглашений и договоров. Юристы в Москве и Вашингтоне разрабатывают новые законодательные акты, чтобы наказать противоположную сторону. В обеих странах вновь в ходу худшие стереотипы – в том числе и в СМИ. Светлые головы заявляют, что впредь будет только хуже. Можно ли как-то этого избежать? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит изучить, что сейчас происходит на пяти направлениях российско-американских отношений.

Первый пункт – пандемия коронавируса, которая стала самой важной проблемой, отодвинув на второй план вопросы, связанные с ядерным оружием. Разработка вакцины и методов лечения болезни должна стать приоритетом №1 для обеих стран как с социально-экономической точки зрения, так и с точки зрения национальной безопасности. И Вашингтону, и Москве следует сделать все для устранения барьеров в области реального научного и медицинского сотрудничества. Это непростая задача, учитывая огромное недоверие, накопившееся у обеих сторон, и преобладание ментальности «каждый сам за себя» не только в США и России, но и во многих других странах.

Второй пункт – ядерное оружие и стратегическая стабильность. Ситуация в этой сфере за последние годы заметно ухудшилась. Система контроля над ядерными вооружениями, которую Москва и Вашингтон унаследовали от эпохи холодной войны, распадается. В 2019 году Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), объявив, что РФ его нарушает. Москва эти обвинения отрицает, но на факте нарушений настаивают США, и его независимо подтвердили их европейские союзники. В мае 2020 года администрация Трампа объявила о намерении выйти из Договора об открытом небе.

Новый договор СНВ, который ограничивает американский и российский ядерные арсеналы, истекает в начале 2021 года. Он может быть продлен еще на пять лет, но нынешняя позиция США в отношении расширения рамок контроля над вооружениями и включения в них Китая ставит под сомнение будущее договора. Возможный распад всей системы контроля над вооружениями и целый ряд новых военных технологий, включая гиперзвуковое, высокоточное обычное, маломощное ядерное, космическое и кибероружие, грозят развязыванием гонки вооружений между США и Россией. Она обещает быть дорогостоящей и опасной и дестабилизировать ситуацию в мире, особенно если учесть, что вооруженные силы США и их союзников, с одной стороны, и РФ – с другой, стоят друг против друга вдоль новой линии раздела в Европе, протянувшейся от Арктики до Черного моря. Военные аналитики с обеих сторон рассуждают об ограниченной ядерной войне и опасных концепциях вроде «эскалации для деэскалации». Новый договор СНВ не решает эти проблемы, но в случае его продления может стать основой для новой архитектуры контроля над вооружениями. Это будет лучше, чем начинать все сначала.

Вместе с тем со временем придется вернуться и к ДРСМД. Либо аналитики и политики всех стран – членов НАТО ошибаются, либо РФ его все-таки нарушала. Если есть какие-то другие объяснения, которые могут разрешить это противоречие, то их следует выслушать, хотя и в намного более спокойной политической атмосфере, чем та, что царит сегодня. РФ высказывает опасения относительно действий США, которые, по утверждению российских чиновников, нарушают ДРСМД. Об этом тоже нужно говорить. Если эта проблема не будет решена, то взаимное доверие в дальнейших дискуссиях по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности будет подорвано.

Третий пункт – терроризм, который на протяжении двух десятков лет был для США главным вопросом национальной безопасности. В понимании экспертов по американо-российским отношениям это та область, где сотрудничество могло послужить интересам обеих стран. Терроризм по-прежнему угрожает США на их территории, равно как и американским интересам за рубежом, а также союзникам Соединенных Штатов, но сотрудничество с Россией – очень далекая перспектива. Причин этому много: разногласия между США и Россией относительно того, как надо вести контртеррористические кампании; глубокое взаимное недоверие между спецслужбами обеих стран; также недавно сообщалось, что представители российской военной разведки заплатили талибам (в РФ «Талибан» признан террористической организацией, в Соединенных Штатах – нет) за убийство американских военных в Афганистане. Нет необходимости говорить, что, если официальные лица США получат критически важную информацию о предстоящем нападении на Россию, она должна быть – и несомненно будет – передана российским властям. Вместе с тем сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом останется для Америки тем, чем оно всегда было, – разумной идеей, которую невозможно воплотить в реальном мире.

Четвертый пункт – информационные войны, которые стали частью российско-американской повестки после вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. Одним из последствий этого стали американские санкции, целью которых было сдерживание и наказание России. Здесь обе стороны могут извлечь уроки. Для американских политиков и общественности урок состоит в том, что главная проблема здесь не российская дезинформация, а высокая степень поляризации в американской политике и восприимчивость политических фигур, медиа и общественности к фейкньюз. История с распространением коронавируса в США показывает, что российская пропаганда имеет гораздо меньшее влияние, чем дезинформация от Fox News и Белого дома. В то же время тем россиянам, которые заинтересованы в укреплении связей с США, трудно, наверное, избежать вывода, что вмешательство в кампанию 2016 года испортило имидж РФ в Америке и на долгое время подорвало двусторонние отношения.

Последний пункт повестки – торгово-экономические отношения между США и Россией, которые в лучшем случае можно назвать застойными, а в худшем – не имеющими никакого значения. В 2019 году объем двусторонней торговли не достиг и $30 млрд. Однако в последние несколько недель и месяцев американские нефтедобытчики, инвесторы и политики обнаружили, что на мировом нефтяном рынке политика РФ очень важна. «Энергетическая независимость» – это палка о двух концах: в США низкие цены на нефть выгодны потребителям, но ставят под удар серьезные экономические интересы. Для российских энергетических компаний ближнесрочный удар, который нанесла по американским производителям сланцевой нефти российско-саудовская ценовая война, не может затенить тот факт, что в долгосрочной перспективе главная угроза российской нефтяной промышленности и экономики в целом исходит от климатических изменений и постепенного перехода крупнейших экономик мира на источники возобновляемой энергии. Урок здесь заключается в том, что в мировой торговле РФ играет более значимую роль, чем можно было предположить исходя из относительно скромных размеров ее экономики и объема двусторонней торговли с США. Поскольку РФ и США входят в тройку крупнейших мировых производителей нефти, было бы полезно возобновить диалог по энергетическим вопросам, начатый в этом веке при совершенно иных обстоятельствах.

В российско-американских отношениях есть и другие важные вопросы, в том числе Украина, Сирия, Венесуэла и в последнее время Ливия, но перечисленные пять пунктов должны обсуждаться в первую очередь. Отношения дошли до нынешнего низкого уровня не вдруг и не улучшатся в одночасье. Маловероятно, что они начнут восстанавливаться до президентских выборов 2020 года в США. Но после них – вне зависимости от того, кого выберут в ноябре – откроется окно возможностей. В Вашингтоне, независимо от того, кто победит на выборах, к власти придет новая команда, которая займется разработкой новой повестки для внутренней и внешней политики. Задача здесь будет заключаться не в том, чтобы предпринять очередную «перезагрузку» или просто отмести существующие разногласия, а в том, чтобы начать их обсуждать, не питая ложных надежд на быстрый прорыв. Ключевая задача новой команды будет состоять в том, чтобы определить, каковы интересы США, когда речь заходит о роли РФ на международной арене, и решить, может ли их обеспечить нынешняя политика, которая свелась к угрозам и введению санкций.

Если российские политики тоже зададутся вопросом, чего же они хотят от отношений с США и способствует ли их политика достижению этих целей, это тоже будет способствовать налаживанию отношений. Многое будет зависеть от того, что происходит в Москве. Если в 2020 году РФ вновь попытается вмешаться в американскую политику, упомянутые светлые головы окажутся правы, и дальше будет только хуже.