 

Мнение: Ультиматум Макрона

07.08.2020, 4:55, Разное

А вот и стервятники потянулись на место взрыва в Бейруте.
Прибывший в Ливан Макрон фактически выдвинул ультиматум руководству страны, требуя в обмен на оказание помощи разоружить "Хезбаллу" и допустить на территорию Ливана войска НАТО.

Ультиматум Макрона

Немного о том, что именно предложил Эммануэль Макрон во время визита в Ливан. Типичный пример европейской помощи.

1. Объявить Бейрут демилитаризованной зоной.

2. Полное разоружение всех офисов и отделов «Хизбаллы» в Бейруте и его пригородах.

3. Передать Международный аэропорт Бейрута совместному международному контингенту во главе с Германией.

4. Разместить силы UNIFIL в Бейруте и ливанских горах, а в прибрежных водах разместить группировку военных кораблей от Бейрута до южных границ страны.

5. Ликвидировать все ракетные войска и установки «Хизбаллы» на юге, а командные пункты «Хизбаллы» передать UNIFIL.

6. Отправить в отставку парламент и правительство, провести досрочные выборы с последующим выбором президента.

7. Составить списки действующих сотрудников спецслужб с последующей их заменой вплоть до смены руководства структур.

8. В случае отказа местных властей – в течение 10 дней продавить резолюцию Совбеза ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане и выполнение вышеуказанных пунктов.

Всё это было озвучено представителем Макрона президенту Ливана Мишелю Ауну.
Во Франции пытаются использовать шоковое состояние и надавить. Какие вам ещё нужны гарантии мира, безопасности и стабильности в некогда «Арабской Швейцарии»?

(с) Рыбарь

Макрон пытается играть в большую политику в бывшем французском протекторате, который ныне находится в сфере влияния Ирана, который благодаря своему шиитскому мосту Тегеран-Бейрут перекроил сферы влияния на Ближнем Востоке в свою пользу.
Разумеется, этот план-ультиматум принят не будет, так как даже попытка его реализовать приведет к большой крови, по сравнению с которой жертвы взрыва в порту Бейрута покажутся несущественной мелочью. Так что есть мнение, что французам не подадут.

Никакую резолюцию в ООН Франция продавить не сможет – она будет заблокирована Россией и Китаем, так что никакого мандата от ООН на вторжение в Ливан ни Франция, ни НАТО получить не смогут. Расчет Макрона строится на том, что Ливану действительно нужна помощь и в обмен на нее на фоне колоссального шока, ему предлагают продать свою дряхлую независимость с потрохами бывшим владельцам Ливана. В принципе, это все что нужно знать о "французской помощи". Достаточно банальная империалистическая попытка под предлогом помощи захватить пострадавшую страну.

Источник: Colonel Cassad



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