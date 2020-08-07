Мнение: Запретная зона – кино без маски

07.08.2020, 4:54, Разное

Сходил сегодня в кино! Последний раз был в марте – то есть почти полгода не был. Раньше не допускал таких длительных перерывов, все-таки я очень люблю смотреть фильмы именно в кинотеатре, большой экран – это круто!

Ну вот сегодня и решил – пора, надо вводить жизнь в нормальное русло. Фильм заранее не выбирал, решил на месте сориентироваться. В итоге ближайшим по времени оказался российский новый триллер “Запретная зона” – на него и пошел. Обновил, так сказать, кинотеатр ковидной эпохи.

В принципе, всё так же – мне даже продали билет, не потребовав обрядиться в маску. Я уж надеялся проскочить так и дальше – но не тут-то было: билетерша уже на самом входе в зрительный зал все-таки потребовала маску надеть. Правила, стало быть, такие: на входе достаешь вместе с билетом маску, билет показываешь, маску надеваешь, в ней входишь в зал – дальше можешь делать что угодно. Я, естественно, ее тут же и снял.

В зале я был один! Во всяком случае, мне так поначалу показалось. Фильм-то уже начался, я пробирался в темноте – и как ни вглядывался вокруг, не видел ни одного человека. Пусто! Уже потом, правда, когда на экране темные сцены сменились светлыми, я огляделся и увидел, что все-таки еще человек восемь молодежи со мной присутствует – те оккупировали крайний задний ряд, “места для поцелуев”. Правда, учитывая их количество и общую пустынность, это уже были скорее места для группового секса… но не знаю, я на них больше не оглядывался. Сам-то я устроился на любимом третьем ряду в самом центре, и при желании вполне мог вообразить себя тов. Сталиным, которому в личном кинозале верные псы предъявляют очередной шедевр постсоветского кинематографа (сами, конечно же, не смея тревожить одиночество великого вождя).

Шедевр оказался… не, ну в целом неплохим. Крепкое такое, атмосферное кино, очередная мрачная фантазия на тему Чернобыля. Виды заброшенных суровых лесов – обалденные. Местами даже было почти страшно. Сюжет, конечно, заезженный донельзя, мы такие в Голливуде сто раз уже видели: группа молодых людей забирается в чертову глушь, где живут мутанты и всякие злодеи, и их там начинают по одному выщелкивать. Словом, такой “Поворот не туда”, но с легким советским колоритом: советские четвертные, тот же Чернобыль, реальная (а не придуманная, как у американцев) радиация – что уже плюс. Один из героев только что вернулся из Вьетнама… нет, из Афгана – опять-таки знакомые реалии, что тоже плюс.



Вот кто это? Но стоит хорошо. Хотя и слишком гладко выбрит для человека, который третий день в походе

Минус, в сущности, один – но такой, что о нем даже как-то неудобно говорить. Так-то все сделали хорошо для триллера: нормальная зловещая музыка, достаточно, в общем, динамичный сюжет, хорошо сделанный налет мистики, прекрасная, между прочим, операторская работа… В общем, видно, что ребята старались, хотели сделать всё “по-голливудски”, со знаком качества, даже с некоторым шиком…

Но прокололись в главном – в кастинге. Видимо, денег было минимум, на актеров уже практически не хватило. Поэтому и главные герои (шесть молодых шалопаев, которых должны убивать, а мы им сопереживать), и главный злодей – ну, положа руку на сердце, все НИКАКИЕ.

Невозможно никому сопереживать! Девки несимпатичные, парни дубоватые. Их того гляди враги перебьют – а ты остаешься равнодушен. Это прокол, несомненно. Так нельзя – зритель только удобно расположился, приготовился сопереживать – а сопереживать-то и некому. Героев мочат – а у тебя ничего не ёкает. И так-то эмпатии никакой нет, совок совком – а такие фильмы, получается, выводят последние ее остатки!

То есть тут было два варианта: или набрать ординарных, как серые мыши, актеров из провинциальных театров (и это был бы реализм!) – но тогда уж ОЧЕНЬ хорошо прописать сценарий, так, чтобы там буквально в нескольких ударных сценах раскрывались характеры каждого и ты им начинал сочувствовать (вот как, скажем, “А зори здесь тихие” Ростоцкого – сюжет, по сути, тот же, что и в “Запретной зоне”: группа молодежи шарится по бесконечным русским лесам и болотам, а какие-то ироды все время пытаются их убить; но как хорошо раскрыты характеры всех последовательно убиваемых девушек! Нда, там, конечно, была качественная литературная основа).

Или более традиционно: сценарий написать как обычно, по трафарету – один неприятный наглый мачо, другой трепетный и “хороший” теневой лидер, один шут, один не от мира сего, одна девка – проститутка, другая – тайная красотка, но в начале серая мышь, которая одна и спасется – но ИСКУПИТЬ пошлость сценария реально яркими и умелыми, харизматичными актерами: девицы должны быть сексапильны, парни обаятельны. В фильме же соответствует требованиям ОДИН – тот, кто играет “шута”. У него хоть рожа необычная, живая. И, с некоторой натяжкой – “мачо” (он же – единственный, чье лицо кажется хотя бы чуть-чуть знакомым – где-то уже играл).



Шут.

Но совершенно НИКАКИЕ девки – просто позор. По какому принципу они их отбирали – чтобы, не дай бог, ни у кого в съемочной группе не возникло желания домогаться?! Если да – задача успешно решена, но пошло ли это на пользу фильму?

Ну и ближе к концу блокбастера у тов. Сталина появляется еще одно чувство, трудно объяснимое словами: в общем, почему-то кажется, что изначально сценарий был, условно, на две серии – а потом группа спохватилась и сделала срочно из двух даже не одну, а 0,75. Видимо, тоже не хватило денег. Не, ну реально: четкое ощущение, что отсняв половину, режиссер решил срочно всё действо сворачивать, а все уже запущенные линии свернуть как можно быстрее и дешевле.

Но удовольствие я все равно получил по полной: кино, темный зал, большой экран, действо, музыка! Еще один шаг в преодолении ковидной фантасмагории.

Так что, кто не видел “Запретную зону”, всем рекомендую. Ни одного ВООБЩЕ сколь-нибудь известного актера, “кино без звезд” – и ничего. Надо поддержать!