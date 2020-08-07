 

Мнение: Что думает Чарли?

07.08.2020, 4:45, Разное

Поймал себя на мысли, что скучаю по коронавирусной самоизоляции. Не по ограничениям, конечно, а по возможности безмятежно поваляться другом, вздремнуть…. Вот так.

Интересно, что думает Чарли? Два месяца все были дома, гуляли по несколько раз в день, а днем могли понежиться, поваляться… И, вдруг, все уехали.  Остались только бабушка с дедушкой. А с ними не забалуешь, они строгие…

Думаю, что пора везти Чарли в Москву. Или еще рано? Там-то ему, явно,  лучше, чем в Москве…

Источник: Ирек Муртазин



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