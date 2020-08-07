 

Трамп подписал указы о борьбе с TikTok и WeChat

07.08.2020, 4:30, Новости дня

Глава американского государства Дональд Трамп подписал исполнительные указы «о борьбе с угрозой» китайских мобильных приложений TikTok и WeChat.

Указ «О борьбе с угрозой TikTok» запрещает сделки с компанией-владельцем TikTok ByteDance «в юрисдикции США». Трамп заявил, что нужно «предпринять усилия, чтобы ответить на угрозу одного конкретного приложения – TikTok», передает РИА «Новости».

Отмечается, что приложение «автоматически забирает большое количество информации от пользователей», включая «данные о местоположении и историю поиска». В результате возникает угроза доступа Коммунистической партии Китая «к персональной и защищенной копирайтом информации» граждан США. Китай получает потенциальную возможность выяснить «местоположение федеральных служащих и контрактных рабочих, создавать досье из персональной информации для шантажа и проводить промышленный шпионаж».

Кроме того, Трамп обвинил TikTok в цензуре.

По его словам, нужно «предпринять агрессивные действия против владельцев TikTok, чтобы защитить национальную безопасность» США.

Также Трамп подписал аналогичный указ «О борьбе с угрозой WeChat». Он обвинил WeChat в сборе данных об американцах, которые могут позволить шпионаж, шантаж и слежку за физическими лицами и компаниями в США.

По мнению Вашингтона, «распространение мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

Трамп отвел 45 дней на прекращение сделок с ByteDance и на «любые транзакции c Tencent (разработчик WeChat)»

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США проводят настоящий рейдерский захват, чтобы заполучить технологические достижения Китая.



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