Наблюдатели заявили о значительном завышении явки на выборах в Белоруссии

07.08.2020, 4:29, Разное

Общественная платформа «Честные люди» по итогам первого дня досрочного голосования в Белоруссии заметила завышение явки избирателей в полтора раза. Об этом сообщает портал TUT.BY.

Инициатива «Честные люди» проанализировала информацию по 605 участкам из 5767 по стране – там, где наблюдатели сумели сфотографировать протоколы и данные с которых уже обработаны. Суммарная явка на 4 августа по этим участкам, согласно протоколам комиссий, составила 34 471, а по данным наблюдателей, которые вели подсчет людей, входивших на участки, – 22 149 человек. Таким образом, в официальных протоколах учтено в полтора раза больше людей, чем посчитали наблюдатели общественной платформы.

На некоторых участках в Минске «Честные люди» зафиксировали завышение явки в восемь раз: это участок № 37 ( данные наблюдателей — 33 человека, данные по протоколу — 209 человек), участок № 36 (данные наблюдателей — 35 человек, данные протокола — 217 человек) и участок № 70 (данные наблюдателей — 29 человек, данные по протоколу — 24).

«Честные люди» возникли как инициатива предвыборного штаба экс-банкира Виктора Бабарико. Координатор инициативы Илья Шапотковский ранее отмечал, что цель платформы — «добиться прозрачных и легитимных выборов, проконтролировать процесс и предоставить белорусам честные цифры». Ранее наблюдатели организации заявляли, что их массово выгоняют с избирательных участков, а руководителя инициативы Илью Шапотковского задержали 4 августа, сейчас он сидит в в СИЗО КГБ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня во время совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании поручил дать оценку законности инициатив об альтернативном подсчете голосов на выборах.

Отметим, в первый день голосования явка избирателей по всей стране составила 4,98%, за два дня – 12,75%. Основной день голосования пройдет в воскресенье 9 августа. На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Светлана Тихановская, Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.