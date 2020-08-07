 

Facebook запретил сторонникам Трампа размещать рекламу в поддержку президента

07.08.2020, 4:15, Новости дня

Компания Facebook Inc, владеющая социальной сетью Фейсбук, запретила республиканскому комитету по политическим действиям – Комитету в защиту президента – размещать рекламу после того, как сторонников Трампа уличили в публикации контента, который был признан дезинформацией агентствами, занимающимися проверкой фактов. Об этом в четверг сообщили представители Facebook.

«В результате того, что Комитет по защите президента неоднократно размещал контент, который был признан ложным сторонними фактчекерами, им [представителям комитета] нельзя будет размещать рекламу на нашей платформе в течение некоторого времени», – заявил представитель компании Facebook Энди Стоун.

Компания отказалась указать продолжительность запрета на размещение рекламы или рассказать о том, какие именно сообщения послужили для этого поводом.

Рекламные объявления в рамках политических кампаний не подлежат фактчекингу на Фейсбуке. Однако контент, размещаемый политическими группами, включая комитеты политических действий, может проверяться на соответствие действительности.

На странице комитета в Фейсбуке, которую своими «лайками» поддержали почти 1 миллион человек, с начала июля четыре публикации были помечены ярлыками «ложная» или «частично ложная информация»

Группа поддержки Трампа, основанная в 2013 году для борьбы с демократом Хиллари Клинтон, потратила на поддержку Дональда Трампа более 15 миллионов долларов. На сайте комитета говорится, что информация, размещаемая в пользу президента, достигает «миллионов американцев» с помощью «цифровых и телемаркетинговых каналов».

Председатель комитета Тед Харви заявил сегодня, что группа не будет «замалчиваться» «прогрессивной элитой Кремниевой долины», и перенаправит свой бюджет, предназначенный на рекламу в Фейсбуке.

Один из роликов в поддержку переизбрания Трампа был снабжен Фейсбуком пометкой "дезинформация – проверено сторонними фактчекерами"

Агентство Reuters, партнер по проверке фактов в социальной сети, в прошлом месяце определило, что одно из рекламных объявлений в поддержку Трампа, было «вырвано из контекста» выступления Джо Байдена, предполагаемого кандидата в президенты от Демократической партии. Сторонники Трампа при этом вводили аудиторию в заблуждение, утверждая, что Байден делал «расистские комментарии» в 1985 году.

Штаб Байдена еще в прошлом году обратился в Фейсбук с просьбой запретить Комитету в защиту президента размещать подобную рекламу из-за ее «ложности», сообщает телеканал CNN.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Пентагон с октября развернет на границе с Мексикой 4 000 военнослужащих

14.07 / Адвокаты: обвиняемый в стрельбе в Walmart в Эль-Пасо страдал психическим заболеваниями

25.06 / Матери найденных в московской квартире младенцев дают показания

29.07 / Ученые выяснили, зачем людям снятся сны

30.06 / El País рассказал об «агрессивной и успешной» стратегии в соцсетях СМИ из России, Китая и Ирана

27.07 / Мнучин: республиканский проект помощи в связи с COVID-19 будет представлен в понедельник

02.08 / Кулеба пригласил Беларусь в “Люблинский треугольник”

29.06 / В Самаре военные устроили для ветерана персональный концерт

15.07 / Песков признал, что Кремль “располагает определенным влиянием” на боевиков “ЛДНР”

30.06 / Стрельба во Флориде: 1 погибший, 2 раненых

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска