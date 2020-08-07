Facebook запретил сторонникам Трампа размещать рекламу в поддержку президента

07.08.2020, 4:15, Новости дня

Компания Facebook Inc, владеющая социальной сетью Фейсбук, запретила республиканскому комитету по политическим действиям – Комитету в защиту президента – размещать рекламу после того, как сторонников Трампа уличили в публикации контента, который был признан дезинформацией агентствами, занимающимися проверкой фактов. Об этом в четверг сообщили представители Facebook.

«В результате того, что Комитет по защите президента неоднократно размещал контент, который был признан ложным сторонними фактчекерами, им [представителям комитета] нельзя будет размещать рекламу на нашей платформе в течение некоторого времени», – заявил представитель компании Facebook Энди Стоун.

Компания отказалась указать продолжительность запрета на размещение рекламы или рассказать о том, какие именно сообщения послужили для этого поводом.

Рекламные объявления в рамках политических кампаний не подлежат фактчекингу на Фейсбуке. Однако контент, размещаемый политическими группами, включая комитеты политических действий, может проверяться на соответствие действительности.

На странице комитета в Фейсбуке, которую своими «лайками» поддержали почти 1 миллион человек, с начала июля четыре публикации были помечены ярлыками «ложная» или «частично ложная информация»

Группа поддержки Трампа, основанная в 2013 году для борьбы с демократом Хиллари Клинтон, потратила на поддержку Дональда Трампа более 15 миллионов долларов. На сайте комитета говорится, что информация, размещаемая в пользу президента, достигает «миллионов американцев» с помощью «цифровых и телемаркетинговых каналов».

Председатель комитета Тед Харви заявил сегодня, что группа не будет «замалчиваться» «прогрессивной элитой Кремниевой долины», и перенаправит свой бюджет, предназначенный на рекламу в Фейсбуке.

Один из роликов в поддержку переизбрания Трампа был снабжен Фейсбуком пометкой "дезинформация – проверено сторонними фактчекерами"

Агентство Reuters, партнер по проверке фактов в социальной сети, в прошлом месяце определило, что одно из рекламных объявлений в поддержку Трампа, было «вырвано из контекста» выступления Джо Байдена, предполагаемого кандидата в президенты от Демократической партии. Сторонники Трампа при этом вводили аудиторию в заблуждение, утверждая, что Байден делал «расистские комментарии» в 1985 году.

Штаб Байдена еще в прошлом году обратился в Фейсбук с просьбой запретить Комитету в защиту президента размещать подобную рекламу из-за ее «ложности», сообщает телеканал CNN.