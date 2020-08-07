 

Лукашенко: Я никогда не начну стрелять первым. Это подарок будет

07.08.2020, 4:05, Новости дня

В случае обострения гибридного конфликта белорусская армия не будет стрелять первой. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко сказал основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в интервью, которое вышло 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

Он не назвал вероятного противника, но напомнил о задержании наемников российской частной военной компании “Вагнер”, которые, по его данным, “получали команды из России”.

“Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны – без сомнения. Слушайте, а зачем армия?” – заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусские войска спецназначения по-современному подготовлены и полностью укомплектованы.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. “Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была “ждать”. Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда”, – заявил он.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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