 

Лукашенко: Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легло

07.08.2020, 4:05, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будучи на месте руководителей Украины в 2014 году, обязательно воевал бы за Крым. Об этом он сказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

“Если бы у меня даже клочок земли попробовали [отнять], там бы легло уже тысячи человек. Крым – жемчужина. А вы не воевали”, – упрекнул Лукашенко украинские власти.

По его мнению, в феврале 2014 года необходимо было немедленно привести вооруженные силы по всей Украине в повышенную боевую готовность. Аргумент тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова о том, что оборонять Крым было нечем, не кажется белорусскому президенту убедительным.

“Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять – это последнее дело. Он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать: вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, с палками и прочее. Но когда невозможно, тогда бери оружие и стреляй”, – заявил Лукашенко.

Он добавил, что на момент захвата полуострова не было понятно, что там действуют российские войска.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Памфилова поручила разобраться с травмированием Френкеля

23.07 / Во Франции расшифровали данные черных ящиков сбитого самолета МАУ

02.07 / Трамп: у каждого гражданина США должна быть возможность реализовать свою мечту

06.08 / Добровинский предложил Пашаеву «воду с ядом»

30.06 / Google удалил рекламу компаний, взимающих плату за регистрацию для голосования

23.07 / Опубликованы фото нового кроссовера Toyota Yaris Cross

22.07 / Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США

28.07 / Греция открыла шесть портов для круизных лайнеров

06.07 / Американский офицер назвала домогательства ценой поступления в армию

26.06 / Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 714

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска