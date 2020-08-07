Лукашенко: Я бы воевал за Крым! Там бы тысячи человек легло

07.08.2020, 4:05, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будучи на месте руководителей Украины в 2014 году, обязательно воевал бы за Крым. Об этом он сказал в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале “В гостях у Гордона”.

“Если бы у меня даже клочок земли попробовали [отнять], там бы легло уже тысячи человек. Крым – жемчужина. А вы не воевали”, – упрекнул Лукашенко украинские власти.

По его мнению, в феврале 2014 года необходимо было немедленно привести вооруженные силы по всей Украине в повышенную боевую готовность. Аргумент тогдашнего и.о. президента Украины Александра Турчинова о том, что оборонять Крым было нечем, не кажется белорусскому президенту убедительным.

“Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять – это последнее дело. Он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать: вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, с палками и прочее. Но когда невозможно, тогда бери оружие и стреляй”, – заявил Лукашенко.

Он добавил, что на момент захвата полуострова не было понятно, что там действуют российские войска.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube