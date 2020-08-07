Бывший саудовский разведчик обвинил наследного принца в попытке его убить

07.08.2020, 4:02, Новости дня

Бывший сотрудник разведки Саудовской Аравии заявил, что наследный принц Mухаммед бен Салман пытался убить его в 2018 году на территории Канады.

По словам Саада аль-Джабри, приказ поступил примерно через год после того, как он покинул Саудовскую Аравию, и через несколько дней после того, как был убит журналист Джамаль Хашогги, известный своими критическими статьями о политике Эр-Рияда (всего по делу проходили 11 человек; пять обвиняемых были приговорены к смертной казни).

По версии аль-Джабри, он обладает компроматом на принца, который может подорвать позиции последнего в глазах американских властей (политические интриги, коррупция, создание отряда наемников). Сначала принц и его приближенные якобы оказывали давление на разведчика, пытаясь заставить вернуться в Саудовскую Аравию, а потом отправили в Канаду убийц, которых, однако, остановили канадские пограничники.

Аль-Джабри в своем заявлении просит суд взыскать с принца материальную компенсацию за все страдания, причиненные ему действиями ответчика, сообщает ТАСС.