Российские спасатели разбирают завалы в порту Бейрута

07.08.2020, 4:02, Новости дня

Российские спасатели разбирают завалы в порту Бейрута. В городе также работает аэромобильный госпиталь МЧС России. В ливанскую столицу прибыл уже четвертый борт с нашими спасателями и спецтехникой.

Они разместили аэромобильный госпиталь за считаные часы. Спасатели МЧС России, которые работали в самых сложных чрезвычайных ситуациях в мире, теперь находятся в Бейруте. Принят план действий, как при сильнейшем землетрясении. Идет поисково-спасательная операция и разбор завалов.

Отряд кинологов находится в самом центре поиска; периодически объявляется минута тишины. Сегодня здесь ищут выживших. В группе есть те, кто не раз находил людей даже, казалось бы, в самых сложных ситуациях. Задача – обследовать огромный участок в морском порту.

"Группировка отряда в составе 20 человек приступила к поисковым работам на завале элеватора. Собаки показали два обозначения, спасатели начали разгребать и осматривать эти участки", – говорит Игорь Акмаев, руководитель оперативной группы отряда "Центроспас".

Сегодня на вахту заступят специалисты Роспотребнадзора и Минздрава России. В Ливане – кризис здравоохранения; раненых негде размещать, не всех даже успевают обследовать. На ситуацию уже влияет коронавирус, важно провести быстрое тестирование. РФ доставила свою лабораторию.

Сегодня нашим медикам помогают волонтеры, в том числе и россияне, живущие в Бейруте, и сами ливанцы, которые учились в медицинских вузах Москвы.

Начинается первый, основной день работ российских спасателей в зоне бедствия. Сколько пробудут здесь, прогнозов даже не делают. Ровно столько, сколько необходимо.