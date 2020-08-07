Ученые рассказали о методе, который ускоряет усвоение языка

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07.08.2020, 3:55, Новости дня

Во время нового исследования специалисты применили неинвазивную технику под названием «чрескожная стимуляция блуждающего нерва».

По словам ученых, небольшое устройство может помещаться во внешнем ухе и активировать блуждающий нерв с помощью использования электрических импульсов для стимуляции одной из близлежащих ветвей нерва.

В исследовании приняли участие 36 англоговорящих человек. Добровольцев обучили определять четыре тона китайского языка в примерах естественной речи. Участники эксперимента, которые получили стимуляцию, быстрее различали тона. Под конец эксперимента эти добровольцы на 13% быстрее распознавали тона и в два раза быстрее достигли максимальной производительности.



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