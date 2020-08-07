Мнение: Письмо счастья

07.08.2020, 3:54, Разное

Американские сенаторы направили в адрес оператора германского порта Мукран, где хранятся оставшиеся трубы Северного потока-2, письмо. В письме прямо озвучена угроза уничтожить бизнес оператора санкциями, если порт продолжит сотрудничество со строительством Северного потока-2.

Нужно отметить, что такое же письмо счастья было направлено сенаторами в адрес ряда компаний в конце 2019 года, после чего они прекратили работы по проекту, что и послужило причиной срыва всех сроков. Вполне возможно, что германский оператор тоже будет вынужден принимать аналогичное решение.

Удары по проекту Северного потока-2 нарастают, и логика в них вполне однозначна: у России нет технологий, позволяющих ей продолжить строительство самостоятельно. Есть какие-то ошметки, но непрерывной технологической цепочки, позволяющей провести все работы самостоятельно – нет. Даже дообрудование "Академика Черского" для работы с трубами большого диаметра приходится проводить за рубежом, так как такие работы невозможны в российских портах. Задача США – разорвать цепочки, сделав работу по завершению проекта технически невозможной. Задача вполне посильная, так как Путин с подельниками настолько разрушил экономику страны, что она все представляет из себя руины такого вот вида – даже если что-то еще осталось, оно все представляет из себя именно ошметки, и без кооперации с зарубежными партнерами выдавать результат не в состоянии.

Раз так – то любой (абсолютно любой) стратегический проект будет упираться в одну и ту же проблему – невозможность его реализации в обстановке санкционного давления. Речь не идет о том, чтобы замкнуть всю экономику в автаркию. Однако базовые стратегические производства и технологии, без сомнения, должны представлять из себя вполне работоспособную технологическую непрерывную линию. Без этого говорить о самостоятельности попросту бессмысленно.

Однако российскую экономику уничтожали по одному лекалу – из технологических цепочек вырывали прибыльные участки, которые могут выдавать продукцию (пусть и самого низкого передела) на экспорт, а сложные и "убыточные" участки безжалостно уничтожались. "Оптимизировались", говоря на сленге лиговской шпаны.

Логично, что теперь все это привело к известному результату. После того, как Путин и его шайка уйдут, восстанавливать придется всё и везде – нет ни одной отрасли, где подобная "оптимизация" не прошлась бы косой по экономике.

Американцы не смотрят российское телевидение, а потому не в курсе невероятных экономических успехов и достижений Путина. Они видят то, что есть на самом деле. И используют результаты правления нашего ничтожного руководства в своих интересах. И весьма эффективно используют, нужно отметить.