 

Путин никому не доверяет, Меркель волчица, Зеленский хороший

07.08.2020, 3:45, Разное

Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону — вот его краткий пересказ

 6 августа 2020  Источник: Дмитрий Гордон  

Путин никому не доверяет. Меркель — волчица, цепкая, трудолюбивая. Зеленский хороший. Путин не останется президентом до 2036 года, гарантирую. Он найдет человека, который продолжит нынешний путь развития России. В 2014 году у Украины не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли. «Я бы воевал за Крым». В 2015 году, после боев под Дебальцево, я сказал Сергею Шойгу: «Не кажется, что далеко зашли?» — «Да, кажется, надо с этим кончать». При нашей жизни РФ Украине ни Крым, ни Донбасс не вернет. Лукашенко никуда никогда не побежит. «У меня нет денег, чтобы сбежать и жить, как Янукович». Слухи о том, что Путин предлагал мне пост спикера Госдумы объединенного государства, — неправда. Я завскладом не буду, но это не главное: в Беларуси объединение уже не воспримут. Я никогда не отрицал коронавирус, это СМИ так подавали. Мы склоняемся к тому, что ковид, которым я переболел, мне подкинули. «Вагнеровцев» мы еще до задержания контролировали полностью, знали, откуда они получали команды. Украина предупредила о проникновении в Беларусь еще одной группы боевиков, но они вряд ли еще у нас. У нас с Женей Пригожиным добрейшие отношения. Мне обидно, что «вагнеровцы» с ним связаны, но он игрушка в чужих руках. Мой младший сын Коля настроен оппозиционно. Бабарико и Цепкало получали деньги из России. Тихановскую мне жаль, ее «выпихнули и развернули как знамя». «Я не парюсь по поводу митингов уж слишком». Мандража перед выборами у меня никогда не было. Мне будет неловко, если на улицах будут заварушки и придется принимать силовые меры. Я знаю, кто станет президентом Беларуси, но зачем это говорить?

Цитаты Лукашенко приведены в кавычках. Полную версию интервью можно посмотреть тут.

Пересказала Ольга Корелина



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