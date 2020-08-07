Мнение: В Ливии появился комплекс С-300

07.08.2020, 3:44, Разное

Протурецкие источники сообщают, в Ливии появился как минимум 1 комплекс ПВО С-300.

В качестве доказательства турки приводят фотографии из района портового города Рас-Лануф, через который идет экспорт нефти с территории, которую контролирует ЛНА Хафтара.

Источники связанные с ЛНА утверждают, что это "гуманитарная помощь из Египта", о которой говорилось еще в июле. Техническая возможность перегнать под Рас Лануф один из экспортных вариантов С-300 у Египта есть.

В развернутом состоянии комплекс сможет прикрыть операции ЛНА в районе Сирта, а также возможные операции египетской армии на побережье.



Также в районе Рас-Лануфа зафиксирован пикап с интересными ракетами.



Впрочем, тяжелые Ан-124 продолжают летать в Ливию на территорию Хафтара (мимо Турции за неделю прошло 2 борта в Ливию).

Что именно возят, неизвестно.Скоро пойдут разговоры, что у "ЧВК Вагнер" в Ливии появились С-300. "Панцири", Миг-29, Су-24 уже есть, дальше пойдут "Арматы", "Бумеранги" и атомные подводные лодки.