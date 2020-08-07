 

Мнение: В Ливии появился комплекс С-300

07.08.2020, 3:44, Разное

Протурецкие источники сообщают, в Ливии появился как минимум 1 комплекс ПВО С-300.
В качестве доказательства турки приводят фотографии из района портового города Рас-Лануф, через который идет экспорт нефти с территории, которую контролирует ЛНА Хафтара.
Источники связанные с ЛНА утверждают, что это "гуманитарная помощь из Египта", о которой говорилось еще в июле. Техническая возможность перегнать под Рас Лануф один из экспортных вариантов С-300 у Египта есть.
В развернутом состоянии комплекс сможет прикрыть операции ЛНА в районе Сирта, а также возможные операции египетской армии на побережье.


Также в районе Рас-Лануфа зафиксирован пикап с интересными ракетами.


Впрочем, тяжелые Ан-124 продолжают летать в Ливию на территорию Хафтара (мимо Турции за неделю прошло 2 борта в Ливию).
Что именно возят, неизвестно.Скоро пойдут разговоры, что у "ЧВК Вагнер" в Ливии появились С-300. "Панцири", Миг-29, Су-24 уже есть, дальше пойдут "Арматы", "Бумеранги" и атомные подводные лодки.

Источник: Colonel Cassad



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