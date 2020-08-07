Мнение: Оленевод без проводов

07.08.2020, 3:42, Разное



Прощай, московский троллейбус…

Читаю, кстати, изо дня в день сообщения типа “У трудящихся Курска (или Рязани, или Брянска) знаменательный день: они встречают 40 (или 50, или 200) почти новых троллейбусов, которые им с барского плеча и СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО подарила Москва и лично тов. Собянин, будь он проклят во веки веков”… нет, “да продлятся его дни на радость всем простым россиянам, ура”. То есть Москва заменяет повсеместно тролейбусы на автобусы, а ставшие “лишними” троллейбусы раздает по России – берите не жалко. Такое “отдам даром”, только между регионами – “вы платите только за вывоз”.

Блин, так и хочется каждый раз закричать – верните, гады! Куда руки тянешь, рязанская морда?! Положь на место троллейбус!! Но увы – крик замирает в груди, отразившись от равнодушного экрана монитора.

Нет, но ведь какая невероятная скотина этот ваш (наш!) мэр! Он ведь и в самом деле, как собирался – извел троллейбусы в Москве (как до этого – в Тюмени, когда был там губернатором). Я это вынужден подтвердить – еще в разгар ковидного маразма, когда москвичей обязывали униженно вымаливать у того же Собянина разрешение перейти порог собственной квартиры – я заметил (по-партизански выбираясь в город, вдохнуть городского свежего воздуха), что у нас СНЯЛИ ставшие родными 77-е троллейбусы! Тихой сапой, без предупреждения, без объявления войны. Просто – в один непрекрасный день выходишь, а вместо 77-го троллейбуса к остановке подъезжает вонючий 77-й автобус. Провода еще есть (они и сейчас пока есть) – а троллейбусов нет, троллейбусы в Курске.

Вот же тварь. И ведь какое, думаете, обоснование этой “охоты на троллейбусы”? Не поверите: нашему манси, вишь ли, с детства не нравятся… провода. Типа, человек вышел из леса, увидел в городе провода – и проникся к ним ненавистью: они же НЕБО перечеркивают! Поэтому поклялся стать везде, где только можно, мэром – и бороться с проводами нещадно. В Когалыме не удалось (там не было троллейбусов), в Тюмени уже по Шарикову – “мы эти троллейбусы душили-душили… душили-душили…” – извели; теперь и Москву добивает. Дорвался!

Про провода – это никакая не моя придумка, это он сам так говорил в каком-то интервью. Ну, бзик у человека, бывает. Но он ведь не разбирается с бзиком при помощи личного психотерапевта; нет – он реально БОРЕТСЯ С ПРОВОДАМИ!!

Невероятно, но факт – троллейбусов нет. Вместо них теперь автобусы и… электробусы – еще одна блажь мосмэра. Каждый электробус – 100 млн. рублей штучка. Троллейбус примерно в 10 раз меньше.

Ну вот что тут скажешь…Москва богатая.

А так – СЛОВ НЕТ.