Мнение: О роковой самоизоляции Владимира Путина

07.08.2020, 3:40, Разное



Фото © Kremlin.ru.

Назревают события нехорошие, мягко говоря. По какой-то сгустившейся в воздухе напряжённости это заметно. По небольшому, но уже чёткому смещению акцентов в информационном поле ощущается. Да и август – традиционно неблагоприятный месяц, как известно.

С другой стороны, а могло ли всё пойти как-то иначе? Вот конкретно в этих условиях, с этим президентом, добровольно изолировавшим себя от реальности «на кончиках пальцев» в пользу телевизора и докладов придворных льстецов – могло?

Вопрос вроде бы и риторический, но…

Речь, конечно же не только о добровольной самоизоляции в непроницаемом «бункере» с антиковидным тоннелем где-то под Ново-Огарёво. Это выбор президента России Владимира Путина, недавний, мало что мог изменить. основные развилки были пройдены много раньше.

От своего предшественника Владимир Путин заполучил не только ворох проблем в экономике и унизительную зависимость от внешних кредиторов. Он поимел и некоторые козыри для внешнеполитической игры как минимум вблизи собственных границ. Худо-бедно работающие интеграционные объединения. Историческую и культурную близость бывших советских республик, а также унаследованные от #СССР горизонтальные хозяйственные связи. Сохранившуюся у людей ностальгию по Советскому Союзу, когда все были вместе, плюс желание не разбегаться как-то далеко.

К прибалтийским государствам это, понятное дело, не относилось. Но вот остальные 12 сестёр могли бы и сохранить совсем тесное единство. Благо были инструменты – СНГ, ШОС, ЕврАзЭС и Союзное государство РФ и Беларуси опять же (хотя ШОС и ЕврАзЭС формально были основаны уже при Владимире Путине, их создание организационно и методологически было заложено ещё при Борисе Ельцине). Поначалу это всё как-то развивалось, пока…

Пока #Россия, не осознав на волне роста нефтяных цен собственное величие не начала слишком уж активно играть роль не просто «старшего брата», но «строгого отца», при чём без обязанностей по содержанию «детей». В итоге – поссорились с Украиной (задолго до #Крым­а, между прочим) с Грузией, с Туркменией, с Азербайджаном. Поссорившись, назвали СНГ «инструментом цивилизованного развода», полностью извратив начальные планы и самую суть Содружества. Затем ШОС де-факто отдали китайцам даже не за понюшку табаку. Несмотря на благоприятные условия, ЕАС и ТС остались бумажными, особенно после ухода казахского лидера Нурсултана Назарбаева из активной политики. Отношения с Арменией тоже уже совсем не айс. Теперь вот Союзное государство практически при смерти.

В общем, интеграция на постсоветском пространстве фактически забыта, как и все планы сделать #рубль единой валютой для бывших советских республик, создать зону свободной торговли, общий рынок, прочный военный союз… Где это всё теперь?

Можно сказать, #Россия самоизолировалась. Причём сдала всё – добровольно. Американцам, Евросоюзу, Китаю. В обмен на… даже непонятно на что. Где-то, конечно, более опытные и более богатые западные партнёры в три хода переиграли #Кремль. А где-то наломали дров сами, как с Украиной, Туркменистаном, Беларусью, и только потом в открывшееся окно возможностей ломанулся Запад.

Теперь у России в союзниках остались разве что непризнанные Абхазия с Южной Осетией, да парочка совсем уж маргинальных режимов – Асада и Мадуро. Все, надо заметить, банально содержатся российским бюджетом, либо недоплаченными налогами госкомпаний.

И куда вот с таким багажом двигаться дальше, кроме как в сторону большей самоизоляции, сиречь окукливания?

А ради чего такой вектор, кстати сказать? Что выигрывает Россия, самоизолируясь от соседей?