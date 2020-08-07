 

Лукашенко пожаловался на неискренность Порошенко

07.08.2020, 3:30, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в работе с Петром Порошенко, который занимал пост президента Украины, ему не хватало искренности.

Порошенко он назвал «настоящим дипломатом». Экс-президент Украины, по словам Лукашенко, «если надо сказать так, скажет так», но «если надо через полдня сказать наоборот, скажет наоборот».

Как сообщил глава Белоруссии, такова, «к сожалению, суть нынешней дипломатии», передает РИА «Новости».

«И так и сяк, без искренности и прочее», – сообщил он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Напомним, белорусский лидер заявил, что среди украинских президентов самые теплые отношения были у него с Леонидом Кучмой. Лукашенко также считает, что Владимир Зеленский является хорошим человеком, но он вряд ли преуспеет в управлении государством. Президент Белоруссии добавил, что приютил бы в Белоруссии Виктора Януковича, если бы тот обратился с такой просьбой.



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