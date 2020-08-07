ЦИК Белоруссии принял решение об установке камер предварительного заключения на избирательных участках

07.08.2020, 3:25, Разное

Центральная избирательная комиссия Белоруссии провела экстренное заседание рабочей группы по подготовке и проведению выборов президента Республики Беларусь. Для улучшения процедуры проведения выборов было принято решение об установке камер предварительного заключения на избирательных участках. Технические возможности камер будут зависеть от размера избирательного участка.

«В связи с напряженной обстановкой вокруг предстоящих выборов мы все-таки решили оборудовать все избирательные участки камерами. Это шаг дался нам нелегко, да и для бюджета страны это значительные траты. Но зато мы сможем обезопасить выборный процесс и успокоить оппозиционных кандидатов. Времени до основного дня голосования остается совсем мало, поэтому в данный момент камеры уже монтируются в срочном порядке. К 9 августа должны успеть. Вместимость камер будет варьироваться от 3 до 30 человек», — заявила глава ЦИК Лидия Ермошина.

В камерах планируется содержать особо буйных наблюдателей и избирателей вплоть до окончания выборов и подсчета голосов. Также по представлению председателя избирательной комиссии милиция будет заключать под стражу подозрительных лиц, пришедших на избирательные участки.